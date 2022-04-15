還用現金結帳？7-11用「1物」買咖啡 大杯美式只要27元
愈來愈多人到超商不再使用現金結帳，除了「嗶一下」能快速付錢、自動集點及儲存發票自動對獎，最重要的是身上不會再出現一堆零錢。響應金管會打造非現金支付社會的願景，7-ELEVEN今（15）日宣布推出數位化的OPEN POINT APP「雲端開心卡」，並同享門市優惠，今（15）日起買CITY系列指定商品，同品項第二杯10元，等於大冰美平均單杯只要27.5元。
7-ELEVEN目前除了三大支付（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包），今（15）日再宣布於App推出「雲端開心卡」，類似數位化的虛擬商品卡，一次性買斷、買多少用多少，很適合家長幫小孩準備日常零用金，購買金額從50元至99萬9999元都能彈性調整，對民眾來說又多了一個支付選擇，並具轉贈功能可變成「數位紅包」。
7-ELEVEN表示，「雲端開心卡」除了能在全台6400家7-ELEVEN結帳使用，首波跨通路支付已加入逾400家康是美。即日起至4月30日前在OPEN POINT APP買雲端開心卡，單張金額滿500元，加送康是美網購與實體門市50元折價券各1張，單筆滿500元可折抵，限量2萬組送完為止。
App「雲端開心卡」也能同享最新門市優惠，今（15）日起至4月19日一連五天，買CITY系列指定商品同品項享第二杯10元，包括CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶四季春青茶，等於買2杯大冰美只要55元，平均單杯27.5元。