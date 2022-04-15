侯友宜平常心看待駐府記者確診　128人接觸者分3類匡列

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高詩琪說，經疫調，2名媒體記者均有出席4月11日上午在亞東醫院舉辦的記者會，該場活動參與人員均全程配戴口罩等適當的防護，醫院將通知參與人員進行7天的自我健康監測，期間如有不適，則進行快篩採檢；此外，與2位媒體記者工作場域接觸的相關人員共46人，其中有4人匡列居隔、21人自主健康管理，及21人為自我健康監測，目前39人PCR採檢均為陰性、其餘自主快篩均為陰性。
高詩琪說明，Omicron病毒傳播期是3天，衛福部長陳時中及疾管署副署長莊人祥昨日都是第一次接觸該確診記者，記者會先場也有保持一定距離，要等病毒量達到一定程度才可能篩檢出結果，而市長侯友宜每天都出席記者會；可能與該記者有接觸，昨日就進行篩檢監測；侯友宜昨天第一時間得知此事，以平常心看待，自主篩檢結果為陰性，目前狀況良好，考量仍在自我健康監測期間，今天上午已取消易聚集人潮的活動，接下來也會每天篩檢觀察健康狀況。
高詩琪補充，目前2位確診的媒體記者，1人喉嚨痛、全身痠痛，另1人則輕微咳嗽外，目前健康的狀況穩定，2人都休息治療中外，市府6樓記者室及舉辦記者會的9樓場地，均已在第一時間完成清消的工作，後續依相關防疫規範進行疫調的匡列；並提醒參與4月11日的上午10點出席亞東醫院記者會，及4月14上午11點參加新北市府記者會的媒體朋友們，自即日起7天進行自我健康監測，可自主快篩，期間若有任何不適症狀，可自篩採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。