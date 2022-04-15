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侯友宜平常心看待駐府記者確診　128人接觸者分3類匡列

▲衛生局發言人高詩琪指出，確診的記者曾採訪新北市府「居家照護計畫」的記者會，其中7人曾與確診者接觸（1人共餐匡列居隔、6人自主健康管理），其餘121人進行7天的自我健康監測。（圖／記者陳志仁攝）
▲衛生局發言人高詩琪指出，確診的記者曾採訪新北市府「居家照護計畫」的記者會，其中7人曾與確診者接觸（1人共餐匡列居隔、6人自主健康管理），其餘121人進行7天的自我健康監測。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-15 13:17:47

新北市有2名的駐府媒體記者確診，引發各界的關注；新北市政府衛生局今（15）日表示，2名的媒體朋友，14日分別因症狀及匡列的採檢確診，中央預計列為今日公布的確診個案。

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▲新北市政府6樓記者室，及14日舉辦記者會的9樓場地，均已在第一時間完成清消的工作。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市政府6樓記者室，及14日舉辦記者會的9樓場地，均已在第一時間完成清消的工作。（圖／記者陳志仁攝）
衛生局發言人高詩琪指出，有1名確診的記者，曾參與4月14日上午新北市府「居家照護計畫」的記者會，統計現場參與記者會人員共128人（含出席首長來賓、媒體與工作人員）；因所有出席的人員均全程配戴口罩，經與疾管人員討論，該場出席人員中的7人曾與確診者接觸（1人共餐匡列居隔、6人自主健康管理），7人自主快篩均為陰性，其餘參與的人員121人，進行7天的自我健康監測，期間如有不適，則進行快篩採檢。

高詩琪說，經疫調，2名媒體記者均有出席4月11日上午在亞東醫院舉辦的記者會，該場活動參與人員均全程配戴口罩等適當的防護，醫院將通知參與人員進行7天的自我健康監測，期間如有不適，則進行快篩採檢；此外，與2位媒體記者工作場域接觸的相關人員共46人，其中有4人匡列居隔、21人自主健康管理，及21人為自我健康監測，目前39人PCR採檢均為陰性、其餘自主快篩均為陰性。

高詩琪說明，Omicron病毒傳播期是3天，衛福部長陳時中及疾管署副署長莊人祥昨日都是第一次接觸該確診記者，記者會先場也有保持一定距離，要等病毒量達到一定程度才可能篩檢出結果，而市長侯友宜每天都出席記者會；可能與該記者有接觸，昨日就進行篩檢監測；侯友宜昨天第一時間得知此事，以平常心看待，自主篩檢結果為陰性，目前狀況良好，考量仍在自我健康監測期間，今天上午已取消易聚集人潮的活動，接下來也會每天篩檢觀察健康狀況。

▲衛生局發言人高詩琪提醒，參與4月11日的上午10點出席亞東醫院記者會的媒體朋友們，自即日起7天進行自我健康監測。（圖／記者陳志仁攝）
▲衛生局發言人高詩琪提醒，參與4月11日的上午10點出席亞東醫院記者會的媒體朋友們，自即日起7天進行自我健康監測。（圖／記者陳志仁攝）
高詩琪補充，目前2位確診的媒體記者，1人喉嚨痛、全身痠痛，另1人則輕微咳嗽外，目前健康的狀況穩定，2人都休息治療中外，市府6樓記者室及舉辦記者會的9樓場地，均已在第一時間完成清消的工作，後續依相關防疫規範進行疫調的匡列；並提醒參與4月11日的上午10點出席亞東醫院記者會，及4月14上午11點參加新北市府記者會的媒體朋友們，自即日起7天進行自我健康監測，可自主快篩，期間若有任何不適症狀，可自篩採檢。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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