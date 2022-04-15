「我娶了姐夫的姊姊」那姐夫叫我啥？她神回一句網全崩潰
往往我們接觸到比較不熟的親戚時，總是會不知道此人的稱謂是什麼，甚至是到了逢年過節的時候，可以說是「稱謂大亂鬥」，讓不少人每次都崩潰表示「中文稱謂連我們自己都覺得困難」！而近日，就有網友拋出一個詭異的問題，表示「如果自己娶了姐夫的親姐姐，那呢自己的姐夫不就也要叫自己姐夫嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在Tik Tok拍片表示，不知道大家有沒有想過一個問題，假如說我娶了我姐夫的姊姊，那麼照道理來說，我姐夫是不是也要叫我姐夫啊？那我也要叫我姐夫「姐夫」，那我姐夫也要叫我「姐夫」，兩個人就會這樣姐夫來姐夫去嗎？
貼文一出，網友紛紛回應「.........腦筋超打結」、「如果按照這樣看起來，確實是你姐夫也要叫你姐夫沒錯！」、「這題又可以拿來當面試題了......」、「如果我和我阿嬤結婚了，那我爸是不是也得喊我一聲爸？XD」、「這關係太複雜，真的不好說」、「我就問，是什麼情境會讓你愛上姐夫的姊姊，羨慕XD」、「好特殊的一題喔」。
另外，也有網友分享真實案例「我家真的就是這樣，我弟娶了我老公的姐姐，現在兩個姐夫來姐夫去的，聽了好煩」、「按常理來說真的是互相叫姐夫沒錯，但通常為了避開，會依照年紀，可能改叫哥哥或者弟弟，比較不會那麼奇怪啦」、「我家也是有這樣，但年紀大的就會說大姐夫這樣，超好笑的，很妙」、「這我家也遇過，不過他們是直接叫名字沒有叫姐夫了」；如此特別的關係，也讓不少網友直呼「真的沒看過這種關係，好囧」、「原來真的有兩個互叫姐夫這種事....好崩潰的畫面」。（編輯：張嘉哲）