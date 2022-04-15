美參議員嗆中俄！葛瑞姆：團結美國挺台比我們貢獻多

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國參議員訪團上午先晉見蔡英文，中午外交部在台北賓館設宴款待，順便舉行小型媒體見面，晚間離台前將前往國防部拜會。
葛瑞姆在致詞時表示，若有更多台灣人到美國投資，政治人物將可解釋台灣的重要性，所以才能說服將南卡萊納州生產的F-16戰機賣給台灣，另外還有波音公司生產的客機，也希望能夠賣給華航等航空公司。
葛瑞姆指出，在台灣生產的晶片已經成為主導世界的力量，他返回美國後，也會和人民分享，這些晶片對美國與世界是有多麽重要；美國與台灣能夠自由選擇自己的領袖，中國共產黨所支持的蒲亭政權，而台灣人民支持的是正在受苦難的烏克蘭人民。
葛瑞姆更說，「台灣是美國和平的夥伴，根據法治與全世界做生意，拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，美國永遠不會放棄自由，期盼中共能夠改弦易撤，在那天到來之前，全世界必須強而有力地面對各種壓迫，中國共產黨的所作所為，包括逮捕人民，都與台灣大相徑庭，現在是跟中國追究責任的時候。
葛瑞姆更批評中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭，俄羅斯入侵烏克蘭，中共統治更衍生出全球疫情，現在是把全世界重新開機的機會，台灣是個小地方，但是它所代表的自由價值是非常龐大。葛瑞姆更狂酸說，「習近平與蒲亭對團結美國挺台，比美國人做得還多。」