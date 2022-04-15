COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美參議員嗆中俄！葛瑞姆：團結美國挺台比我們貢獻多

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）發言支持台灣。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.14）
▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）發言支持台灣。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.14）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-15 15:14:182022-04-15 15:15:21

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）昨晚率聯邦跨黨派國會議員代表團抵台，24小時不到的訪問行程晉見總統蔡英文、外交部長吳釗燮與國防部長邱國正。葛瑞姆今（14）日出席外交部的媒體見面會，致詞時表示，「拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，他也開玩笑說「習近平與蒲亭對團結美國挺台，比美國人做得還多。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次訪團成員包括美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆、參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

美國參議員訪團上午先晉見蔡英文，中午外交部在台北賓館設宴款待，順便舉行小型媒體見面，晚間離台前將前往國防部拜會。

葛瑞姆在致詞時表示，若有更多台灣人到美國投資，政治人物將可解釋台灣的重要性，所以才能說服將南卡萊納州生產的F-16戰機賣給台灣，另外還有波音公司生產的客機，也希望能夠賣給華航等航空公司。

葛瑞姆指出，在台灣生產的晶片已經成為主導世界的力量，他返回美國後，也會和人民分享，這些晶片對美國與世界是有多麽重要；美國與台灣能夠自由選擇自己的領袖，中國共產黨所支持的蒲亭政權，而台灣人民支持的是正在受苦難的烏克蘭人民。

葛瑞姆更說，「台灣是美國和平的夥伴，根據法治與全世界做生意，拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，美國永遠不會放棄自由，期盼中共能夠改弦易撤，在那天到來之前，全世界必須強而有力地面對各種壓迫，中國共產黨的所作所為，包括逮捕人民，都與台灣大相徑庭，現在是跟中國追究責任的時候。

葛瑞姆更批評中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭，俄羅斯入侵烏克蘭，中共統治更衍生出全球疫情，現在是把全世界重新開機的機會，台灣是個小地方，但是它所代表的自由價值是非常龐大。葛瑞姆更狂酸說，「習近平與蒲亭對團結美國挺台，比美國人做得還多。」


 

白宮國家安全顧問稱會確保中國入侵不發生　外交部感謝

不畏中國施壓訪台　瑞典國會提案擬在台設「瑞典之家」

民間募集援贈烏克蘭物資運費高昂　外交部：要請政院幫忙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀