許瑋甯10天不見邱澤！虧爆「1人睡1間房」 懷孕進度公開
許瑋甯跟邱澤去年12月結婚，許瑋甯今（15日）出席咖啡品牌環保活動，不免被媒體關心與老公的新婚生活，她透露2人不會互相做早餐，但會泡咖啡，問及誰負責？許瑋甯羞回：「我泡...」也表示跟邱澤個性相似，透露居家擺設衣櫃是一人一個，「打開衣櫃以為去到自己衣櫃」，遭記者虧：「你們該不會一人睡一間房吧？」開玩笑指許瑋甯走錯房間。
許瑋甯透露婚後生活如常，沒太大不同，早上雖然不會替對方準備早餐，但會泡咖啡，至於誰泡？她羞回：「我泡...天啊我真的....恩都會，天啊我開始流汗了。」她保護老公隱私，問答保守點到為止，坦言必須考慮到對方的身分，但不會因為嫁給藝人感到麻煩、無法暢所欲言，「我們本來就是低調不會多說的個性。不會想說到麻煩，只是靜靜的享受歲月靜好的感覺」。
他們被虧生活彷彿老夫老妻模式，許瑋甯表示：「相處方式滿舒服的啦，但老夫老妻...還不到，我不知道這詞形容，過程都是自己感受的，不會因為時間的長短決定說我們先走到哪一個部分，我相信會一直都這麼甜蜜的。」
許瑋甯透露跟老公是一人一間衣櫃，因物質欲不高，加上不喜歡複雜、布滿的感覺，所以傢俱內的東西不多，衣服也是常穿的幾件，「確保家裡東西不能多」、「多買放那邊也是一種浪費」，那會去清老公的衣櫃嗎？她認為這是對方隱私，不會觸碰，開玩笑表示：「我們很多方面很像，打開衣櫃以為去到自己衣櫃。他也很極簡，都很相似。」卻遭記者虧：「你們該不會一人睡一間房吧？」
邱澤目前進組拍攝中，許瑋甯不會去探班，2人已有10天沒見。問及她現在拍攝結束、適合備孕，許瑋甯透露下半年仍有零星拍攝、2部作品宣傳行程開跑，至於是否補辦婚宴，仍視疫情而定，「先看疫情吧，最近滿嚴重，疫情關係大家的生活步調習慣，所以看整體環境跟彼此工作」。