玩具不玩了別丟！佔空間斷捨離 捐出來就抽「acer筆電」
據統計，90%兒童玩具為塑料製成，平均使用壽命卻僅有6個月，而有80%的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，塑膠玩具經焚燒後，會製造戴奧辛等空氣污染、玩具中的金屬零件和廢電池，會破壞土地和水源，成為全球生態大問題。有鑑於此，宏碁攜手戶外休閒品牌Timberland共同響應世界地球日，推出「二手玩具回收募集計畫」，鼓勵民眾捐出二手玩具，凡捐贈玩具即可獲得抽獎資格，有機會抽中Aspire Vero環保筆電。
為實踐推動永續未來，宏碁推出從機身到包裝以環保3R的概念（ Reduce、Reuse、Recycle）打造的環保筆電-Vero系列，並與Timberland合作，推出購買Vero環保筆電系列，上網登錄周周抽Timberland商品抵用券(市價5,000元)。
宏碁也同步推動二手玩具回收，鼓勵民眾將不需要的玩具捐贈至全台Timberland指定門市店櫃，宏碁將提供Aspire Vero環保筆電抽獎機會，回收的玩具將捐贈給台灣玩具圖書館協會，由協會整理後提供給非營利團體，如各地的玩具圖書館、親子館、學校、社區活動中心等使用，推廣從生活點滴力行環保的理念。
Timberland和台灣玩具圖書館協會推動二手玩具回收募集，活動時間為4/15~5/1，捐贈上有部分限制，因儲存空間的限制，這次活動捐贈的玩具大小以能裝進鞋盒為限，每人捐3個鞋盒大小的玩具為限，但也希望民眾捐玩具時自行檢查，玩具是否還能正常運作，且刀、槍、攻擊類、娃娃、電動、吊飾、書等都不收。
Aspire Vero環保筆電機殼採30%消費後回收（PCR）製成，此外，螢幕邊框和鍵帽分別採30%與50% PCR塑膠進行製造，大幅減少碳足跡的產生。為了延長使用壽命，在設計上特別簡化維修和升級程序，底蓋上有11顆標準十字型螺絲，轉開後能看見內部結構，更簡便於使用者更換RAM與SSD。