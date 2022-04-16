「加溼器殺菌劑」害100萬人染肺病！2萬人《空氣》中死亡
繼電影《熔爐》、《希望：為愛重生》後，又一件造成南韓社會恐慌，甚至引發政府表態關注的「加溼器殺菌劑」毒害真實事件，將改編成電影《空氣殺人》上映。該事件的「加溼器殺菌劑」有近1000萬消費者使用，造成超過100萬人染上肺部疾病，更讓2萬多人因此死亡，時任總統文在寅曾因此向大眾道歉。
南韓近代史上，除了戰爭之外，死亡人數無法估計的案件，就是2011年轟動全韓的「加溼器殺菌劑毒害事件」，該事件其該產品有近1000萬消費者使用，幾乎是每個家庭的必需品，卻因此造成超過100萬人染上肺部疾病，2萬多人更為此死亡。因加溼器須加入處理過的乾淨水，然而加濕器使用後容易積垢產生細菌，因此才有針對加溼器殺菌的產品推出，卻也導致這起因為濫用化學物質，進而成為世界首例、更是南韓史上最嚴重的社會事件。連環傷害發生，多數受害者紛紛出來捍衛自身權益。不過比這個更讓人震驚的事實，是製造商明明知道產品對人體有害，卻為了自身利益而持續量產，國家更還批准這個產品的上市。
這讓一直關注社會與弱勢議題、曾寫出改編電影《希望：為愛重生》、《失控隧道》原著小說的作家蘇在沅，以這個震撼全韓的真實事件出發，撰寫出震撼人心的小說《菌：加濕器殺菌劑和不言而喻之事》，並在今年改編成電影《空氣殺人》。
《空氣殺人》劇情描述創傷中心醫師（金相慶 飾）面對愛妻（徐令姬 飾）因為不明肺病死亡、兒子性命也岌岌可危的情況下，想做些什麼卻又束手無策。原為首爾地方檢察廳檢察官的小姨子（李先彬 飾）在姐姐死後成為律師，誓言要為姐姐的死討回公道。兩人聯手調查相關醫療事件，發現真凶竟是添加在加溼器裡的殺菌劑。為了向世人揭發真相，兩人集結受害者家屬，向殺菌劑的製造企業提出控訴，請求共同賠償。電影將於5月13日在台上映。