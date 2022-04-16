老蕭事業版圖「跨界葡萄酒莊」　驚喜獻生涯第一次

蕭敬騰（老蕭）推出單曲《陽光燦爛的日子 原創版》，歌曲來自他在音樂實境節目《閃光的樂隊》的創作，僅花5天即完成作品。而近來除了埋頭創作，副業滿滿的老蕭近來也推出與著名加拿大Tender Hope Winery濠久酒莊聯名的「Jam Hsiao 17Neon9 聯名限量酒款」，版圖跨界葡萄酒莊。
回憶起參賽過程，老蕭表示：「因為是錄節目，所以時間很壓縮，必須在有限的時間把一首歌做出來之外，還得統整大家的想法。」直言是很大的挑戰，他也透露首演前一天不小心得了重感冒，聲音很難發出，不過在團隊的協力下仍完成了經典舞台。為將創作中最真實且無修飾的一面獻給樂迷，老蕭這次將《陽光燦爛的日子 原創版》最初的Demo毫無保留上線至各大數位音樂平台，希望大家藉此感受他當下的真切體會，也能貼近他原本希望傳達給樂迷們的意念，此舉更是他出道生涯以來的第一次。
除了音樂，對生活充滿熱情的他，也樂意在生活中嘗試各種大膽有趣的合作。這回他將觸角拓展至酒莊，事業版圖跨界葡萄酒莊與加拿大著名的濠久酒莊，共同推出聯名「Jam Hsiao 17Neon9 聯名限量酒款」。契機始自莊主也是釀酒師的Ephraim Perel曾在台灣居住，同時是老蕭忠實歌迷與觀眾，更是他最喜愛的亞洲歌手，於是在友人牽線之下主動提出合作邀請。