粿粿懷孕卸《全明星》經理 晏柔中「被拱接棒」卻這樣回
藝人粿粿（江瑋琳）因擔任《全明星運動會》紅隊經理爆紅，前陣子透過社群公布將與凱渥模特兒范姜彥豐結婚，隨後又二度報喜，證實懷孕的消息，而紅隊經理的位置也瞬間空出，許多網友敲碗晏柔中接棒，對此，她今（15）出席《全明星觀察中2》首播記者會時，就針對此事做出回應。
粿粿在《全明星運動會》第2季時，與當時的隊員席惟倫、吳心緹、晏柔中結為好友，還一同拍攝形象照，而這次粿粿即將升格人妻，演藝工作幾乎需要暫停，由於晏柔中先前時常管理節目社群，許多粉絲認為她未來可以勝任第4季紅隊經理的位置。
晏柔中被問到是否有想過要接棒紅隊經理，她先是不知所措表示自己從來沒有想過，好在一旁的王子隨即出面解圍：「我覺得她滿適合的，她是一個很認真的小編，會替《全明星觀察中》紀錄生活瑣事。」還笑說晏柔中有「婆媽」性格，同時大讚她積極、善解人意，隨後晏柔中就順勢轉移話題，表示很享受與大家一同生活，很想要照顧每一個人，才會露出「媽媽樣」。
首播記者會上參與藝人全員出動，兄弟組王子邱勝翊、邱宇辰，《全明星運動會2》女狀元晏柔中、黑馬吳心緹、總冠軍潘君侖和《全明星運動會3》總冠軍王品澔，學長姐一同入住民宿生活，加上「新成員」郭泓志更加吸睛，同時邀請到重量級嘉賓錢薇娟、江宏傑，為節目加持助攻人氣和話題。