阿部寬《鳶》老婆死亡！不孝兒子嗆他：死的是你就好了
日本電影《鳶》由瀨瀨敬久執導，日本奧斯卡影帝阿部寬、新生代男星北村匠海重現動人父子情。北村匠海片中從青春期開始演出，一場身穿高中制服的他，在與父親爭吵的過程中，忍不住脫口說出：「要是死的不是媽媽，是你就好了！」的戲，強烈情緒令觀眾揪心。對於這場戲，導演瀨瀨敬久表示：「這對父子之間存在著不小的誤會，北村飾演的兒子隨著年齡漸長，對爸爸的感情也漸漸從排斥到不知所措，再到理解。這種情感上的轉折，北村匠海與阿部寬都詮釋的相當真實，兩人的演出都迷人不已。」
除了阿部寬與北村匠海之外，圍繞在這對父子周遭，陪伴著他們經歷風風雨雨的演員卡司也相當豪華，藥師丸博子飾演的酒吧老闆娘，宛如眾人的母親般總是溫暖叮嚀、陪伴，是個像避風港般的存在；安田顯飾演的花和尚表面漫不經心，卻比誰都認真對待身邊每一個人；杏飾演與小旭交往的單親女記者，外表精明幹練，內心卻無比柔軟的她，更可說是全片最美麗的存在。
此外，大島優子、麻生久美子等女神級女星，也都在片中有出色動人的演出。導演瀨瀨敬久表示：「這部電影雖然是以阿安為重心，但所有出場人物都有著屬於自己的豐富故事，每段故事都相當引人入勝，獨立出來都能拍出一部電影。本片無疑地會是一部有趣的作品。」
該電影講述貪杯愛玩的貨運司機阿安（阿部寬 飾），在得知深愛的妻子懷孕時，儘管表面不動聲色，內心卻狂喜不已，下定決心要當個好爸爸。對於從小失去父母的他而言，擁有一個屬於自己的「家」是畢生最大的心願。兒子小旭（北村匠海 飾）的誕生為阿安的人生帶來嶄新的曙光。然而，好不容易到來的幸福，卻在妻子意外身故後被打碎。意志消沉的阿安在街坊鄰居們的激勵與幫助下，終於決心振作，好好將小旭拉拔長大，為了不讓小旭內疚，阿安對他說了一個漫天大謊。時光流逝，成績優異的小旭想要報考東京的大學，這意味著父子即將分隔兩地，望子成龍卻不擅表達情感的阿安，只好對兒子說出「在你成為獨當一面的大人之前，都不准回來」，並將小旭趕出家門。多年後，父子倆終於久別重逢，關於當年小旭母親逝世的真相，也隨之浮出檯面。《鳶》4月29日在台上映。