《間諜家家酒》殺手「老婆」今登場 日本同步開催一番賞
粉絲們敲碗已久的人氣連載作品《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫，首集於台灣4月9日正式登台上線後，在「巴哈姆特動畫瘋」拿下首播觀看數突破22.3萬次的好成績。劇中女兒「安妮亞」超出預期的顏藝擔當，讓許多人台日粉絲驚呼：「配音超好聽」、「好想養女兒」。首集尾聲寄來的三人同行通知書，也透露第2集「老婆」約兒·佛傑集將登場。隨著劇情來到高潮集結時刻，日本一番賞「SPY×FAMILY -Mission Start!-」預告在今（16）日開抽，相信不少粉絲已準備好手刀蒐藏。
《SPY×FAMILY間諜家家酒》劇情敘述世界各國在檯面下進行激烈情報戰的時代，東國與西國已經維持數十年的冷戰狀態，所屬西國情報局的一流間諜「黃昏」洛伊德．佛傑，為了要執行任務，因緣際會下與擁有讀心能力的「實驗體 007」安妮亞．佛傑，以及殺手「睡美人」約兒．佛傑，3人基於各自的理由隱瞞身分，組成臨時家庭。
混和經典電影007、史密斯任務等諜報片元素，《SPY×FAMILY間諜家家酒》第1集一上線便帶出縝密劇情、流暢武打，以及吸睛的「安妮亞」等爆點，在「巴哈姆特動畫瘋」創下22.3萬次的首映紀錄。首播當日也登上台灣區Google搜尋排行榜第一名，具有和王道作品《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》一較高下的極大潛力。
為了紀念動畫播出，日本一番賞「SPY×FAMILY -Mission Start!-」也在4月16日於LAWSON、各大書店、HOBBY SHOP、一番賞 ONLINE等通路開抽，一抽為日幣700元（約新台幣162元）。
此次一番賞共有9個等級、31款商品。A賞是最多人想要的「安妮亞方塊日曆公仔」，B賞到D賞是洛伊德、安妮亞、約兒三人的玩偶，E賞與F賞是收藏用插圖海報，G賞為迷你插圖版、H賞是軟膠吊飾、I賞是小盤子，最後賞準備了A賞的異色版公仔。想要怒收一波的台灣粉絲們，可得等等代理版，或是利用假日跑跑店，找尋有無日版的蹤跡。