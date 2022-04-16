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齊心協力共創雙贏！台灣港務公司表揚績優航港業者

▲台灣港務公司表揚績優航港業者，以表揚過去一年於國際商港營運有具體貢獻。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司表揚績優航港業者，以表揚過去一年於國際商港營運有具體貢獻。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-04-16 15:00:00

台灣港務公司15日公布110年度金舫獎得獎名單，以表揚過去一年於國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。

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▲台灣港務公司總經理陳劭良說明金舫獎是為表揚績優航港產業業者所設之獎項。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司總經理陳劭良說明金舫獎是為表揚績優航港產業業者所設之獎項。(資料照／記者黃守作攝)
台灣港務公司總經理陳劭良表示，金舫獎的前身為各港務局於局慶大會表揚績優航港產業業者所設之獎項，101年航港體制改革後，各港務局整併為港務公司，並自102年起承襲優良傳統，於公司週年慶活動中辦理金舫獎頒獎活動。

陳劭良說，110年度金舫獎分為5類包括，貨櫃碼頭經營獎、散雜貨碼頭經營獎、裝卸承攬業獎、船務代理業獎及特殊貢獻獎，經以各業者於台灣港群之110年度營運實績評選出得獎的績優航港業者。

獲得此一殊榮的績優航港業者如后，1.貨櫃碼頭經營獎，由承租貨櫃碼頭者之長榮海運、台北港貨櫃碼頭、高明貨櫃碼頭、萬海航運、台灣東方海外、中國貨櫃運輸及台灣韓新遠洋等7家公司得獎。

2.散雜貨碼頭經營獎，由承租散雜貨碼頭業者之中鋼、中油、中龍鋼鐵及台電等4家公司得獎。

3.裝卸承攬業獎，由船舶貨物裝卸承攬業者之台灣碼頭、聯興、聯合碼頭、亞太國際物流、建新、東森國際、德隆倉儲及台中港倉儲等8家公司得獎。

4.船務代理業獎，由船務代理業者之萬海航運、長榮國際、國耀、安舫、顗泰、陽明海運及大瀚等7家公司得獎。

5.特殊貢獻獎，由110年度對港埠建設投資及環境永續有特殊貢獻之業者世紀離岸風電、東立物流、台電、沃旭、利百景、南仁湖、亞洲水泥、台北港埠通商、台中港倉儲及台塑等10家公司得獎。

陳劭良指出，台灣港群自109年起面臨因COVID-19疫情，導致歐美塞港、航期延誤等種種挑戰，貨量一度衰退，但110年全港群之貨物裝卸量成長6.7%，達7億5004萬計費噸，貨櫃量成長5.9%，創下1545萬TEU歷史新高，期盼各航運業界與港務公司繼續齊心協力，共創雙贏。

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