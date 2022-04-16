齊心協力共創雙贏！台灣港務公司表揚績優航港業者

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陳劭良說，110年度金舫獎分為5類包括，貨櫃碼頭經營獎、散雜貨碼頭經營獎、裝卸承攬業獎、船務代理業獎及特殊貢獻獎，經以各業者於台灣港群之110年度營運實績評選出得獎的績優航港業者。
獲得此一殊榮的績優航港業者如后，1.貨櫃碼頭經營獎，由承租貨櫃碼頭者之長榮海運、台北港貨櫃碼頭、高明貨櫃碼頭、萬海航運、台灣東方海外、中國貨櫃運輸及台灣韓新遠洋等7家公司得獎。
2.散雜貨碼頭經營獎，由承租散雜貨碼頭業者之中鋼、中油、中龍鋼鐵及台電等4家公司得獎。
3.裝卸承攬業獎，由船舶貨物裝卸承攬業者之台灣碼頭、聯興、聯合碼頭、亞太國際物流、建新、東森國際、德隆倉儲及台中港倉儲等8家公司得獎。
4.船務代理業獎，由船務代理業者之萬海航運、長榮國際、國耀、安舫、顗泰、陽明海運及大瀚等7家公司得獎。
5.特殊貢獻獎，由110年度對港埠建設投資及環境永續有特殊貢獻之業者世紀離岸風電、東立物流、台電、沃旭、利百景、南仁湖、亞洲水泥、台北港埠通商、台中港倉儲及台塑等10家公司得獎。
陳劭良指出，台灣港群自109年起面臨因COVID-19疫情，導致歐美塞港、航期延誤等種種挑戰，貨量一度衰退，但110年全港群之貨物裝卸量成長6.7%，達7億5004萬計費噸，貨櫃量成長5.9%，創下1545萬TEU歷史新高，期盼各航運業界與港務公司繼續齊心協力，共創雙贏。