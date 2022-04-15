4G吃到飽用戶「加99元」變5G 免綁約升級高速上網
台灣大哥大即日起推出「5G自由加」，凡申辦4G吃到飽的用戶，每月加價99元即可體驗5G服務，有使用到5G網路才計量，不需綁約，但有流量限制。另外，台灣大Disney+「好速成双」前6個月請你看Disney+，第7個月起能享電信帳單優惠4折起，用戶每月在momo購物網消費滿額，24個月合約期間最高能額外獲得12,000元momo幣。
用戶想體驗5G上網，但還不想被合約綁住，台灣大提供「5G自由加」服務，依照用戶當期的5G傳輸量計費，月付99元，每月可享3GB，月付249元可享10GB，月付449元則可用25GB，5G傳輸量用完後，仍可持續用4G吃到飽。用戶可透過官網或客服App申辦「5G自由加」，每月不需要重新點選單次加購，並能隨時終止服務，以彈性免綁約的方式加入5G行列。
此外還推出「好速成双」專案，前年第一季「好速」專案推出後，至今年第一季用戶數已成長11倍。台灣大Disney+「好速成双」月付999元起，即可提供5G上網傳輸量60GB、光纖上網120Mbps吃到飽，5G傳輸量用完，還享4G高速吃到飽優惠，前6個月再請你看Disney+，合約期間共能省下超過2萬7千元。
另外，5G「好速成双」也同步推出999元方案，除了每月5G上網傳輸量60GB、光纖上網120Mbps吃到飽，再提供Google Nest Mini智慧音箱，或第2代Google Nest Hub智慧螢幕加購價只要1,390元等好禮擇一。