周思潔花千萬創公司「一把火全燒光」 3通電話負債一億
「理債女王」周思潔近日上由魏淑蓮、康康聯手主持的節目《音樂Welcome》擔任大來賓，分享自己戲劇性的人生故事，從小家境窮困的她，透露自己負債時，完全沒有享受到任何一毛錢，是後來遇到毛小孩周Lunky，才尋獲償債過程中的精神支柱。
周思潔笑說自己負債過程很特別，她說這一億中沒有一塊錢是她自己花掉的，而且是3通電話就讓她負債一億，第一通是國際貿易被詐騙5千多萬，第二個就是她當時300多坪的公司剛成立沒多久，裝潢花了1000多萬，就被一把大火燒掉了，再來就是幫家人作保，所以這3個債務加起來剛好就是一億。
被問到為什麼不宣布破產，周思潔認為既然發生在自己身上，銀行也確實有貸款給她，就應該要還，樂觀地說：「這個旅程實在是太特別了，我很慶幸我把它還了，因為激發了我很多潛能。」而自己在負債一億時從來沒想過尋死，曾經真正想要尋死，是在沒有負債之前，因為媽媽長期批評她賺不夠錢，甚至覺得周思潔哪有多紅，媽媽的這些話都讓她覺得都不如人，明明已經盡了全力卻很受傷。
周思潔無奈地說：「這種痛苦讓我想死給她看，想要用靈魂回頭看她後悔的樣子。」後來生命中出現一個很大的精神支柱，就是她的毛小孩周Lunky，陪她走過欠債上億元，償還後轉當心靈導師，雖然周Lunky已經離世，但周思潔將牠火化用可愛的甕裝起來，還用一個專屬的包包，每天帶著牠上下班。