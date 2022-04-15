具俊曄助攻《原子少年》？歐巴：進一步談合作可能性

聚集Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪、田一德坐鎮導師的《原子少年ATOM BOYZ》，知名製作人詹仁雄砸重金1.2億元製作，籌備超過一年，打造未來潛力偶像新世紀男團選秀節目，終於將在4/17本週日於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV首播！為讓選手們實際獲得藝人及明星導師的專業指導，節目環節中除了安排導師們親自加入合作表演，也邀請線上藝人GEmma吳映潔、JPM、陳漢典、前嘻哈團體大嘴巴成員愛紗來重新演繹及合作熱門經典舞曲。
在節目如火如荼製作過程中，日前詹仁雄在與圈內朋友的飯局上遇到大S、具俊曄夫婦，不錯過與韓流始祖偶像交流的機會，雙方不只分享繪畫、音樂、設計上的各種想法，也交流偶像、娛樂、音樂的製作經驗。詹仁雄藉機便親自對具俊曄提出合作邀約，力邀他為原子少年八個星球團體其中一團擔任音樂製作人！原子少年80位選手以不同特質與強項分成八個星球，在現場詹仁雄分享日前節目釋出的花絮影片，還有多位選手自創曲Demo，具俊曄表示節目概念很有趣，選手呈現的創作才華感覺很有潛力，在詹仁雄提出邀約想法時，具俊曄表示「可以進一步談談合作可能性」！歐巴有機會在台灣展現個人才華，消息傳回製作團隊及選手們耳中，大家都精神一振、非常興奮期待！
「酷龍」成員具俊曄與大S結婚後一舉一動都成為外界焦點外，「台灣姐夫」具俊曄的才華也備受台灣娛樂圈注意，因此製作團隊聽聞他有意願接洽更多合作細節，已經迫不及待提出合作計畫，期待早日讓觀眾們看到最精彩的跨界合作！
而上周原子少年官方釋出80位選手整齊劃一的開場舞影片之後，引起廣大的迴響。節目影片及花絮被網友截圖上傳至推特，居然引爆不少日本粉絲的跟隨，不但主動為自己支持的選手應援並為影片內容翻譯成日文，甚至跨海打開App投票！製作單位因此緊急在Twitter設立官方帳號，原子少年未來開播後的爆紅聲勢指日可待！（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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