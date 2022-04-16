阿信隔14年受邀跨刀 大讚品冠新歌：聽了會感動到哭
「暖聲情歌王」品冠將於5月28日在北流舉辦《不如我們今天見》巡迴演唱會台北場，本月15日正式推出為演唱會量身打造的專屬同名主題曲《不如我們今天見》。品冠提到當時曲子創作完成之後，腦海中浮現了一個念頭：「既然是演唱會主題曲，就應該邀請『演唱會之王』的五月天阿信幫忙填詞！」雖然他深知阿信各方邀詞不斷，還是決定發訊息給他，闡述演唱會與歌曲概念想法，並附上自己創作的曲子。
結果沒想到阿信非常爽快地答應，立刻回覆邀約：「冠哥開口一定全力以赴！」品冠開心地表示：「很感謝阿信一口就答應了，願意在百忙之中抽空幫我寫歌詞。他除了對歌曲的旋律很喜歡之外，也對我們想傳達的『珍惜眼前人』、『愛在當下』的概念非常有感，彼此想法很契合。因此當我看到歌詞的瞬間，就覺得很有感覺，尤其是副歌歌詞『人生如一期一會，人間卻一天一變，今天我們就不如約在今天見』，字字直戳內心！充滿著對人生的感悟，珍惜當下，見見想見的人。」
品冠跟阿信先前也有多次詞曲合作，每次合作都激盪出不同的音樂火花，兩人最初的合作是在品冠2006年推出的專輯《愛到無可救藥》當中的歌曲《無可救藥》、《座右銘》，由品冠作曲、阿信填詞，以及熱門經典歌曲《哄我入睡》也是阿信的全詞曲創作，直到後來2008年兩人再度合作，品冠推出的歌曲《那些女孩教我的事》是由阿信、陳沒填詞，阿信負責作曲。這次時隔14年兩人三度合作，因為有了阿信友情跨刀相挺，替歌曲增添更多可能性。
阿信在與品冠討論方向時，提議可以營造有些古意的氛圍感，能從他創作的歌詞中感受到饒富文學底蘊的詞句，尤其是這段歌詞「如果落葉還有眷戀，如果暮光還有餘暉，如果你心還有些繾綣」，充滿詩意的鋪陳，層層堆疊出空間與人之間的距離有點感慨失意的情緒，很有畫面感。在音樂製作的過程中，品冠迫不及待與阿信分享錄製的音檔，阿信聽了之後，讚美「太棒了！非常好聽，我是因為主題搭曲，一聽就覺得很有感覺，才能很快的完成，謝謝你讓我參與這次創作，聽了會感動到哭」。
近年來品冠對於人生有了新的體悟，從他的歌曲中陪伴著我們的青春愛戀，以及體會生活中的悲歡離合聚散，想追的夢就放膽追逐實現，緊緊擁抱心愛的人，遵從內心的渴望，別再總是說著有空再見、有空再約，不如馬上行動，打通電話約約想念已久的親朋好友，說聲不如我們今天見，品冠感性地說：「在這兩年有很多人可能和親朋好友必須分隔兩地，人與人之間想見卻不能相見，別再總說『改天見，改天約』，別再等了，讓我們好好把握當下，不如今天就相見。」（編輯：楊穎軒）