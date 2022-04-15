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北市確診足跡曝光！男模會館、KTV、麻辣鍋店入列

▲北市衛生局公布確診者足跡。(圖／北市衛生局提供)
▲北市衛生局公布確診者足跡。(圖／北市衛生局提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-15 20:52:382022-04-15 20:53:54

中央流行疫情指揮中心宣布，今（15）日國內新增1209例新冠肺炎本土病例，創台灣發生疫情以來新高，中症個案也新增10例，無死亡個案。北市衛生局下午及晚間也陸續曝光確診者足跡，男模會館、錢櫃KTV、星據點KTV、麻辣鍋店都有確診者到過。

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北市本日新增140例本土確診、16例境外移入，北市衛生局公布案28554、28573、28725、29164、29417、29657、29804、30126、30142、30668、31121，以及案29156、29820、29894、30384、30385、30429、30431、30671、30687、30835、31119、31128、31148、31150於北市公共場域足跡，北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀。

衛生局提醒，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或北市防疫專線02-23753782詢問。

▲北市衛生局公布確診者足跡。(圖／北市衛生局提供)
▲北市衛生局公布確診者足跡。(圖／北市衛生局提供)
▲北市衛生局公布確診者足跡。(圖／北市衛生局提供)
▲北市衛生局公布確診者足跡。(圖／北市衛生局提供)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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