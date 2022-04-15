PLG／天堂M主題周引爆狂獅來襲！攻城獅取5連勝登聯盟第2

本周末新竹街口攻城獅聯手《天堂M》推出第二次聯名主題日，去年球季周末主題日大獲好評。由「慕獅女孩」Muse Girls於場邊甜美Cosplay《天堂M》遊戲角色，且「璽勢 & LUXYGIRLS」帶來以《天堂M》「攻城戰」經典配樂設計的「攻城戰舞開場表演」，一開場即讓獅紫軍感受到攻城的刺激感。





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「攻城戰守護塔」大型裝置藝術成熱門打卡點，經典戰歌鼓動獅紫軍進場加油





周末的新竹縣體育館散發滿滿遊戲風，球團聯手《天堂M》於觀眾入口與場外二樓平台打造知名場景「攻城戰守護塔」大型裝置藝術、攻城戰大事紀展示區與投籃機，吸引大批玩家駐足合照。





▲《天堂M》於觀眾入口與場外二樓平台打造知名場景「攻城戰守護塔」。（圖／攻城獅提供）

而除了精彩周邊活動吸引人之外，攻城獅這個周末也打出了2場好球，延續連勝氣勢。先後擊敗福爾摩沙台新夢想家和富邦勇士兩支聯盟前4的球隊，證明自身實力。球團遵守政府防疫政策考量，配合新竹縣政府政策降載為場內容納人數的85%(6290人)，但周六仍有5865名球迷進場看比賽，周日更是有6112接近滿場的數字，票房開出紅盤。





▲攻城獅對戰富邦勇士之熱門對戰組合 共吸引6112位球迷進場。（圖／攻城獅提供）

「精準射擊」籃球機大排長龍 慕獅女孩化身《天堂》黑妖！超華麗戰舞球員也愛看





本次活動進場就送《天堂M》禮包，不少人在球館外就急著「開箱」。裡面的贈品也是相當有誠意，不僅有攻戰4周年限定週邊摺扇、毛巾和行動充電盤，還送精緻球員卡。





場外的布景也是相當用心，讓球迷和玩家在球館外就感受到濃濃的《天堂M》遊戲風。除了巨大的拱門型看板外，球館入口還有一個雄偉的攻城戰守護塔，裡面放著3D列印擬真製作的王冠。而只要參加「王冠摸起來」活動，拍照並上傳就可以得到限量周邊禮品。





▲攻城獅聯手《天堂M》規劃豐富場邊活動 吸引獅紫軍趣遊攻城獅主場。（圖／攻城獅提供）

場館內，高人氣的攻城獅啦啦隊慕獅女孩化身遊戲角色，Cosplay《天堂M》的角色，包括：王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精等等。賽前「璽勢 & LUXYGIRLS」火辣的帶來以《天堂M》「攻城戰」經典配樂設計的「攻城戰舞開場表演」。連場邊準備出場的球員都直盯大螢幕，看得目不轉睛。





而主辦單位精心準備的「攻城戰4 精準射擊」籃球機，深受許多年輕球迷的喜愛，排隊的隊伍大排長龍，也有家庭前來同樂，現場氣氛熱鬧。另外，球館VIP包廂也打造成奇岩城獲勝血盟的風格，讓遊戲玩家眼睛為之一亮。





賽後，坐在特定加油區的《天堂M》粉絲，也能和欣賞的球員和合照，共同慶祝獅紫軍在主場旗開得勝。





攻城獅本土球員發威，高國豪表現全面，率領球隊打出5連勝





攻城獅在本周前的3場比賽，本土球員場均能得到67分，周六對上夢想家本土球員再度有人挺身而出，做出重要貢獻，蕭順議替補上陣砍下15分，本土球員總計攻得69分，幫助球隊在末節拉開比數。周日則是在主控高國豪13分7籃板9助攻的帶領下，本土球員再拿到50分，展現強烈的進攻意識與企圖心。





談到在連勝期間球隊默契提升的原因，高國豪表示：「在這一波五連勝中，我與隊友們私底下花很多時間溝通場上細節，也更了解彼此在場上遇到的問題，這是我們默契越來越好的主因。」





▲高國豪拿下準大三元成績13分7籃板9助攻。（圖／攻城獅球團提供）

《天堂M》新制版世界攻城戰，持續帶給玩家多元的賽事玩法及稀有大獎





《天堂M》於2018年4月打造首場攻城戰，並陸續推出2019年的世界攻城戰、2022年新制版世界攻城戰，持續帶給玩家多元的賽事玩法及稀有大獎。在這個主題日的氣氛帶動下，滿場獅迷以及攻城獅眾將凝聚在一起，在主場拉出創隊以來最長5連勝，且重回PLG聯盟第2名的位置。











▲慕獅女孩甜美cosplay遊戲角色 《天堂M》主題周首日掀起電玩瘋。（圖／新竹街口攻城獅提供）

攻城獅球團於賽事現場搶先開賣4月29日復古之夜主題日商品，特別是與美國運動品牌 Mitchell & Ness 聯名復古球衣最為熱銷，單日狂賣近百件！攻城獅官方商品部也寫下超高銷售額破70萬，單日票房收入更接近300萬。



