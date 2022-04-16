實聯制同行打「+1」不算公費PCR？落實才能減少漏匡列
近日台灣確診人數暴增，需要快篩的人不斷增加，網路上傳出一則訊息：「實聯制別再同行者+1、+2 、+3，因為只有收到簡訊者可以公費PCR，其餘要自費3500元篩檢費。」這則訊息引發民眾恐慌，台灣事實查核中心和MyGoPen陸續接到民眾詢問訊息真假，經過兩平台查證發現，結論只有一個：「落實實聯制！」陳時中部長於4/15記者會說明，「被通知的民眾有證明，很明確是因為公共衛生情形被要求採檢，所以是公費，至於 +1、+2、+3 可能就要說明得更清楚，不然就是要把實聯制做好。」
引述MyGoPen內容：台北衛生局只有掃實聯制的人會收到細胞簡訊，但原則上預約篩檢時，跟醫護人員說你和確診者足跡重疊，大多可以公費 PCR 篩檢，並沒有硬性規定一定要出示證明。但為了避免醫療資源濫用，衛生局還是呼籲民眾要「落實實聯制，減少漏匡列的情況發生」。台南市及高雄市衛生局表示，只要疫調足跡和被匡列者到過相同的地方，收到簡訊就符合公費 PCR 資格。
台灣事實查核中心也進行查證，民眾若被匡列為密切接觸者，不管是否有掃實聯制，可公費檢測；民眾若有症狀，或有接觸史，懷疑自己有染疫風險，即使未被匡列，仍可到採檢站或醫療院所公費採檢。
桃園市衛生局副局長蘇柏文
新北市衛生局
- 疫調會評估接觸者風險，針對「密切接觸者」匡列，而安排PCR採檢，如果被匡列者在該處足跡有其他同行者，就算同行者沒有自己掃實聯制，也會一併匡列採檢，都是公費。
- 民眾並沒有被匡列，但曾與確診者同一足跡或身處疫情熱區、有症狀，懷疑有暴露風險，可進線衛生局，衛生單位會安排到社區採檢站或醫療院所採檢，也是公費。
嘉義縣衛生局局長趙紋華
- 有收到簡訊的民眾可憑著簡訊到醫療院所採檢，醫療單位會依據簡訊證明申報公費採檢。
- 民眾與確診者有同一足跡接觸史，可利用社區採檢站，社區採檢站不問理由都可以免費採檢。
- 沒有收到簡訊，卻跑到醫院去要求採檢，因難以認定接觸史，就必須自費。
- 匡列接觸者是以疫調和手機定位為主，也會比對足跡和時間，若有重疊就會發送細胞簡訊，只要被匡列，其同行人若是密切接觸者，也是公費PCR，不會因為有無掃實聯制而要自費。