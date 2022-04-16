擄人勒贖燒死肉票！他逃20年落網嘆：「該還的還是要還」
20年前，台灣發生一起轟動社會的擄人勒贖案，現年54歲的男子巫秋標，夥同其他3人犯下擄人勒贖，最後還將肉票綁在車內活活燒死，手段十分兇殘，之後警方展開追查，其餘3人陸續落網，剩下巫秋標在逃。近日，高雄市警鳳山分局南成派出所員警，於巡邏時見到一名可疑男子，一看到警察就迴轉逃逸，上前攔查後發現，竟是逃亡20年的通緝犯巫男，立即將他逮捕，並移送台南地檢署歸案，這起延宕20年的綁票殺人案終於畫上句點。
據《自由時報》報導，當時巫男夥同蔡峰宗、吳榮福、李德榮，擄人勒贖1500萬贖金，但家屬僅籌出10萬元，最後肉票被綁在車內活活燒死滅口。警方針對此案成立專案小組，陸續逮捕蔡峰宗、吳榮福，2人被判處無期徒定讞；點火燒死肉票的李德榮判死刑確定，現仍關押台南看守所。2002年5月，在逃的巫男被法院發布為殺人通緝犯，並被刑事局列入「重要緊急查緝專刊」名單。
而這20年來，巫男曾偷渡中國，返台後一直藏匿於台灣南部，平時依靠打零工維生，使用別人名下的手機、機車，近日因形跡可疑、見警躲避被逮，逃亡20年終於落網，巫男也感嘆「該還的還是要還」，隨後被警方移送歸案。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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