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NBA／關鍵殺手！Young狂砍38分9助攻　送老鷹晉級季後賽

▲Trae Young（圖／美聯社／達志影像）
▲Trae Young（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-16 10:17:23

NBA附加賽今(16)日進行最後一天的賽程，東區由克里夫蘭騎士和亞特蘭大老鷹來爭奪第8種子的席次，老鷹少主Trae Young這一場展現自己「大心臟殺手」的心理素質，全場砍下38分9 助攻，帶領球隊在生死戰以107:101驚險過關，拿下季後賽資格。

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從3月7日因手指骨折以來，Jarrett Allen就一直因傷缺席至今，騎士也從一度的東區第4，掉到現在必須靠附加賽來爭取季後賽資格的處境。不過此役他決定復出，這也鼓舞了球隊士氣，全員奮力一搏。

開賽騎士靠著大前鋒Lauri Markkanen單節3顆三分球、得11分的好表現加持下，打出36:25的攻勢，上半場打完取得了雙位數領先；易籃再戰後，老鷹試圖追分，Danilo Gallinari和Young輪番命中外線，讓他們首次反超比數，Young單節得到16分，雙方該節戰罷形成84:84平手。

末節，Young的切入繼續帶給騎士防線很大的壓力，幾次拋投得手後，又開始助攻給外線隊友，讓客隊打出11:2的猛烈攻勢。不過接著騎士靠Garland和Markkanen的得分止血，雙方分差仍維持在有限差距。

比賽進入到最後2分鐘，老鷹領先3分，Evan Mobley兩罰全中，讓騎士追到只剩1分；Young切入拋投，讓球隊穩住優勢，之後Kevin Huerter抄球成功，讓騎士不得不犯規，Young兩罰全中，騎士暫停回來之後仍無法拿分，比賽結果也大致底定。

Toung此役上半場只拿6分，但比賽結束時，他25投13中、得到38分，另外還傳出9次助攻，再次證明自己是大場面球員。替補出戰的Bogdan Bogdanovic得到19分，Gallinari砍下14分。

Markkanen這一場投進6顆三分球，得到24分；Caris LeVert投進4三分斬獲16分，Garland拿下21分9助攻，Mobley砍18分8籃板。騎士這一場外線手感不錯，也是他們能領先大部分時間的原因。但是，Allen因傷病無法盡顯籃下威力，加上經驗上還是略遜對手，成為被翻盤的原因。

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