神準百位員工篩檢陽性　估影響全年產能3%到5%

網通大廠神準，昨（15）日傳出有多位外籍員工確診，隨後神準重訊指出，13日華亞廠區有一位外籍員工因發燒而快篩，進而到醫院PCR採檢確診，當天即擴大快篩410人，依據政府公告，共103位同仁為篩檢陽性。目前宿舍與辦公區域均已消毒，並停止所有員工跨廠區及辦公室移動。神準指出，如假設移工隔離期間為兩周，估計對公司2022年全年產能的影響數約3%到5%。
神準指出，華亞廠區1名外籍移工於4月13日因發燒而進行快篩，隨即依規定至醫院進行PCR採檢。公司於當日接獲通知時於下午即自行擴大快篩410人，快篩結果為24人陽性(均為外籍)，386人陰性。 4月13日晚間即遵循政府單位指示實施外籍移工全員227人及快篩作業工作人員14人進行PCR採檢，目前依據政府公告，共103位同仁為篩檢陽性。
神準指出，所有確診同仁已完成隔離，所屬宿舍及辦公區域均已於4月14日完成全面消毒作業，所有員工亦已於4月14日安排全面PCR核酸檢測。公司防疫緊急應變小組，也將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。
神準全公司已進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。另外也對移工宿舍強化管理，公司已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善。
神準指出，如假設移工隔離期間為兩周，估計對本公司2022年全年產能的影響數約3%-5%。神準去（2021）年榮登網通股獲利王，每股大賺9.16元，今年2月財報，前2月歸屬母公司業主淨利1.25億元，年增155%，每股純益2.56元。