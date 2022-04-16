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許瑋甯從心機女配到影后　「有故事的人不會只喝下午茶」

▲許瑋甯（左）去年與邱澤閃婚，她的人生哲學就是「當個有故事的女人」。（圖／金盞花大影業提供）
▲許瑋甯（左）去年與邱澤閃婚，她的人生哲學就是「當個有故事的女人」。（圖／金盞花大影業提供）

文/姊妹淘

2022-04-16 13:00:002022-04-16 14:12:05

打著混血名模名號出道，許瑋甯在模特兒圈頗受歡迎，但聰明的她很清楚自己的人生目標，美麗的外表能加分，美好且富足的內在才走得長遠，她一路從模特兒開始，與阮經天糾纏多年的愛情故事、始終擺脫不掉的心機女配角，到如今的金鐘獎最佳女配角、台北電影節影后獎座到手，她始終堅持「要當個有故事的女人」，「我希望自己可以成為一個充滿故事的女人，當我老了，能有好多的故事可以分享。」
 

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人們印象中的許瑋甯，是個怎麼樣的女人？
第一次注意到她，是在2005年播出的偶像劇《惡作劇之吻》當中，她飾演一位叫做裴子瑜的富家千金，外型出眾且能力優秀。可是我起初不太喜歡那個角色，覺得那一股傲氣太過猖狂，但隨著每週的發展，最後發現裴子瑜不但和外表上的強悍看起來不同，還不是心機婊，更是個提得起、放得下的率真好女孩——就像許瑋甯本人一樣。


▲許瑋甯是個充滿正能量的女神級人物。（圖／許瑋甯臉書）
▲許瑋甯是個充滿正能量的女神級人物。（圖／許瑋甯臉書）
許瑋甯給人的印象充滿正能量、溫暖、冷靜且聰明，還有著一股深層的寧靜感，可是容易讓人誤會她高冷、難以親近，甚至會懷疑她是不是很難相處。曾經在一場活動上，我看過她本人一次，看著她與身邊的工作人員互動，是溫柔的、且發自內心的笑著，連眼裡都充滿笑意的那種，當時候突然覺得，我跟起初誤會她的人們犯了一樣的錯。


▲出道初期，許瑋甯可說是「成也外型、敗也外型」。（圖／許瑋甯臉書）
▲出道初期，許瑋甯可說是「成也外型、敗也外型」。（圖／許瑋甯臉書）
她因為外型，自出道以來很快就受到矚目，但也因為外型，人們常常忽略她的實力。混血的外表，給她帶來的是一種刻板印象阻力，人們總認為她只需要站在那裡，什麼都不必做，然後就能得到：「妳好漂亮」的誇獎，但卻沒想過，她想要的其實是一句：「我好喜歡妳的表演。」


這社會的價值觀將許瑋甯所擁有的優勢轉化成劣勢，但她憑著一己之力再度扭轉情勢。她不斷地充實、提升自己，很堅定自己要成為專業女演員的心，不願在畫面裡當一個陪襯的花瓶。


▲「若你要在我身上貼標籤，那我就撕掉它。」許瑋甯說。（圖／許瑋甯臉書）
▲「若你要在我身上貼標籤，那我就撕掉它。」許瑋甯說。（圖／許瑋甯臉書）
我的個性算是蠻倔強的，如果人家直接貼我標籤，我就是很叛逆，你越是要這樣，我越是要做給你看，證明你錯了！」在短短幾年之間，她在戲劇上有了很大的突破，她能在電影中演出被亡靈附身的女人、也能在電視劇裡叼著煙、罵著髒話，絲毫不計形象，每一個角色都能演出個別的韻味，不再只是頂著不同造型的許瑋甯。


▲許瑋甯自認是很叛逆的人。（圖／許瑋甯臉書）
▲許瑋甯自認是很叛逆的人。（圖／許瑋甯臉書）
勇於挑戰各種不同類型角色，電視劇、電影、舞台劇，許瑋甯來者不拒。不只在表演實力上充實自己，私底下，她說過會定期給自己小旅行，去一個陌生的城市、一個沒有人會在意她是誰的地方，找間咖啡廳好好休息，逛逛美術館或博物館，欣賞所有美麗的事物，幫助她開拓視野，為自己往後的每一場演出注入新的可能性。


▲許瑋甯每隔一段時間就會進行一場小旅行，沈澱自己的內心。（圖／許瑋甯臉書）
▲許瑋甯每隔一段時間就會進行一場小旅行，沈澱自己的內心。（圖／許瑋甯臉書）
「內在的富足才是真正留得住的美麗。」這是許瑋甯的信念之一，因為沒有人能打敗時間，只要活著都會老去，唯有內在的充足是時間帶不走的。她出色的外表是來自父母的贈與，而活出的智慧、內涵與自信心都是屬於自己的。


▲許瑋甯期許自己能成為一個有故事的女人。（圖／許瑋甯臉書）
▲許瑋甯期許自己能成為一個有故事的女人。（圖／許瑋甯臉書）
「我希望自己可以成為一個充滿故事的女人，當我老了，能有好多的故事可以跟我的另一半、我的小孩分享，而不只是出門喝下午茶、背好包包這樣的女生。」這是許瑋甯說過的話當中，令我印象深刻的一段。看著許瑋甯在女演員之路上的成長，我想，她的確能成為她理想的女人，在老後的日子裡和另一半訴說著自己的精彩故事。

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