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張韶涵全說了！公開與母翻臉內幕　「我其實很恨的」

▲張韶涵首次談及與母親交惡原因。（圖／王牌對王牌微博）
▲張韶涵首次談及與母親交惡原因。（圖／王牌對王牌微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-16 12:00:002022-04-16 12:08:50

40歲張韶涵多年前與父母因為財產問題撕破臉，2018年甚至被舅舅指控，沒有履行「每月要給父母6萬生活費及一人一棟房」的承諾，導至媽媽淪落到越南打工，1個月只領12K的薪水過活，所有指責張韶涵始終沉默以對。近日她罕見在節目上揭開與母親交惡的細節，坦言「我其實很恨的」。

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▲多年過去，張韶涵首度公開談家醜。（圖／張韶涵微博）
▲▼多年過去，張韶涵首度公開談家醜。（圖／張韶涵微博）
▲▼多年過去，張韶涵首度公開談家醜。（圖／張韶涵微博）
張韶涵昨（15日）在浙江衛視《王牌對王牌》節目剖心自白，首度公開和母親翻臉的原因，當年她把賺的錢都交給媽媽掌管，僅索取每個月的生活費，直到某年她心臟出問題，開口向媽媽要醫療費，對方只回了一句「我們沒錢」，讓張韶涵很傻眼，回媽媽：「不可能（沒錢）。」

▲張韶涵首次談及與母親交惡原因。（圖／王牌對王牌微博）
▲張韶涵認為遭母親背叛。（圖／王牌對王牌微博）
後來有天張韶涵回台北住處，驚見門上被貼了封條，才知道房子要被查封，「你能想像我是多麼震驚嗎？」她之後去催繳中心單位，一名女職員拿出一疊厚厚的文書證明給張韶涵，「她說所有的一切都不是在妳名字下，是在妳母親的名字下」，張韶涵形容當下腦中一片空白，不敢相信自己會遇到這種事，「一個人面對了親情的背叛，所有一切我從零開始」。

楊坤聽完後，無法理解地說：「我想不通，母女之間怎麼可以有現在這種狀態？」張韶涵說：「其實很多人問我同樣的話，但我永遠沒答案，我每天就看著天，我其實很恨的，我就問說為什麼是我？為什麼祢要對我做這種考驗？」

▲張韶涵當時很恨媽媽。（圖／王牌對王牌微博）
▲張韶涵當時很恨媽媽。（圖／王牌對王牌微博）
許多大陸網友留言：「張韶涵老師要相信世界上有很多美好的事情，加油，也要注意身體」、「她一個人扛下了所有，堅持到現在，一個女生真的不容易」、「心疼我姐」、「小小的身軀，巨大的能量，韶涵姐姐，加油」、「很想給她一個擁抱」！（編輯：楊穎軒）

▲張韶涵有段令人心疼的過去。（圖／張韶涵微博）
▲張韶涵有段令人心疼的過去。（圖／張韶涵微博）

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