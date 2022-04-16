NBA／Ingram砍30分！鵜鶘下克上翻盤　驚險奪季後賽門票

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易籃再戰後，快艇一波20:2的猛烈攻勢完成反超，鵜鶘立刻喊出暫停，但是沒有收到成效，單節主場均淨勝20，反而取得了10分領先。鵜鶘不希望賽季就此結束，末節打出14:4的反擊，將比分追平。
之後Nance一次阻攻、一次灌籃得手，讓鵜鶘重新拿回領先，接著CJ McCollum和T.Murphy III接連跳投命中，主場球隊拿到7分領先。快艇孤注一擲追分，Norman Powell命中三分、Robert Covington拿2分，讓球隊追到只剩2分差。
比賽進入讀秒階段，Herbert Jones兩罰全中，接著Jackson兩罰一中，雙方3分差；時間只剩26秒時，快艇逼不得已必須抄球，差點成功但可惜球出界，不過Nance稍後被犯規，他兩罰全丟。快艇最後一次進攻，Norman Powell罰球只進一球，Jonas Valanciunas灌籃得手，比賽結束。
此役Paul George因觸發健康與安全協議而缺陣，而Kawhi Leonard和Luke Kennard都不能打的情況下，球隊依舊打出很有競爭力的內容。Jackson得到27分7籃板8助攻，Marcus Morris斬獲27分9籃板5助攻。
Ingram本場進攻效率還是保持高水準，21投14中得到30分，另有6籃板6助攻；McCollum手感不佳，但下半場慢慢回神，得到19分；Nance在小球陣容中打出驚奇表現，得到14分16籃板4助攻，其中有7個進攻籃板；Murphy投進4三分，得到14分。
快艇本季戰績42勝40敗，鵜鶘36勝46敗，雙方有6場勝差。然而在一場定勝負的附加賽什麼事情都可能發生，就如同去年灰熊淘汰勇士，今年鵜鶘也擊敗強權快艇，顯現聯盟新生代慢慢發出了他們的聲音。