不滿鄰居狗叫！20歲女持鐵條打狗還掌摑80歲嬤 家屬氣炸
因為狗吠聲引起的衝突，最後竟造成高齡80歲阿嬤都挨打，真的讓被害家屬好心疼，氣炸怒報警要討公道。南投草屯鎮一位20多歲白姓女子，因為不滿鄰居家狗叫，竟持鐵條上門要打狗，鄰居家80歲阿嬤出面勸阻，結果白女與阿嬤爆發衝突，飆罵阿嬤還出手推擠掌摑。警方受理報案後，依傷害、公然侮辱等罪嫌將白女函送法辦。
挨打的林姓阿嬤家屬在臉書社團「爆廢公社」事情曝光，並分享了相關影片。據了解，13號當天白女在打自己家的狗時，林姓阿嬤家的狗聽到聲響跟著吠叫，結果讓白女超不爽，竟持鐵條闖林姓阿嬤家，要去打別人家的狗。
林姓阿嬤出面勸阻制止，強調「狗在我家裡叫跟你有什麼關係」，結果白女與林姓阿嬤爆發口角，堅持要闖入打狗，林姓阿嬤揮手推開鐵條碰到白女的頭，白女登時暴走對林姓阿嬤飆罵三字經，接著又出手推擠、掌摑林姓阿嬤，讓其他鄰居都看不下去，趕過來勸架，而白女還繼續嗆鄰居「我瘋起來沒人擋得住」。
當天晚上林姓阿嬤家人與白女母親等人一起與白女對質，林姓阿嬤家人心疼直呼「她80歲欸！」白女母親也無奈說，不管怎樣都不可以去打一個80歲的阿嬤，但白女依然態度高傲，堅持是林姓阿嬤先動手，還反嗆「80歲又怎樣？」氣得在一旁的白女舅舅聽不下去，衝上去打了白女一下，白女最後才悻悻然離開。
警方表示，已了解案情並對林姓阿嬤和鄰居完成筆錄，將白女依傷害和公然侮辱罪嫌函送法辦。（編輯：倪浩軒）