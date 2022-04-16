兒滑手機「看到媽媽性愛影片」 身價524億女星崩潰痛哭
身價18億美金（約台幣524億）的美國名媛金卡戴珊，過去因為是名媛芭莉絲希爾頓的助理兼朋友而受到外界關注，後來因為她與饒舌歌手Ray J在2002年拍攝的性愛影片，於2007年被外流引起轟動，事隔多年，6歲兒子在玩平板時，竟然看到她當年的性愛影片，讓她瞬間崩潰。
金卡戴珊近來參與錄製實境節目《卡戴珊家族》，節目剛好有一段是她與家人們開心舉辦派對，與前夫肯伊威斯特所生的兒子Saint West也在其中，他正拿著平板瀏覽，突然看到媽媽的影片，因此興奮地拿到金卡戴珊面前，沒想到接過平板看到影片的金卡戴珊一秒變臉，因為那竟然是自己的性愛影片，讓她氣憤不已，邊哭邊打給律師，要求把這支影片銷毀，幸好的是，兒子現在還不太懂影片內容。
金卡戴珊一直以來受到許多爭議，2007年時她與前男友Ray J拍攝的性愛影片被外流，甚至在網路瘋傳，在極短的時間內成為民眾關注、討論的話題，她也因此走紅，不過卻受到很大的批評，當年金卡戴珊向爆料者提告，最後以500萬美金（約台幣1億4千萬元）和解，如今性愛影片再度出現，她向《TMZ》透露，99％確定自己沒有和當時的男友拍過其他的性愛影片，唯一的那1％就是可能是在不知情的情況下被偷拍，已經20年過去，這個錯誤卻始終縈繞在頭上，讓她非常崩潰。