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男星情緒潰堤！淚崩停不下來　鼓勵「人與人連結」

▲柏霖在錄音時，情緒潰堤淚崩。（圖／索尼音樂提供）
▲柏霖在錄音時，情緒潰堤淚崩。（圖／索尼音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-04-16 17:43:53

柏霖PoLin推出「來不及的‧‧‧‧‧‧‧告白」全台Live巡演，昨（16）日晚在台北的首場演出，邀來白安合體演唱歌曲《是什麼讓我遇見這樣的你》，他也首唱巡演同名歌曲《來不及的告白》，這首歌曲創作的靈感，是他看著爸爸想念已經過世的阿公，對著空氣說話而來，他在錄音時，情緒潰堤淚崩。

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柏霖在參與歌唱節目期間，演唱了創作歌手白安的代表作《是什麼讓我遇見這樣的你》，而原唱人白安也聽到了，得知柏霖邀請她在第一場演唱會上和她合唱這首歌，她一口答應，笑說：「其實平常不太愛上網，但當初透過IG看到柏霖比賽時演唱這首歌的片段，很好聽，很有自己的風格，也讓我想到這首歌剛好在今年發行滿10年，很開心柏霖在比賽時選了這首歌曲。」柏霖得知一直很欣賞的白安點頭擔任嘉賓後，一直很緊張，他直說：「在練團第一次看到白安，我緊張到講話都結巴了。」

▲柏霖舉辦巡演，邀來白安擔任演唱會嘉賓。（圖／索尼音樂提供）
▲柏霖（右）舉辦巡演，邀來白安擔任演唱會嘉賓。（圖／索尼音樂提供）
演出的同一天，柏霖也發行全新同名單曲《來不及的告白》作為送給歌迷們的禮物，這首歌是柏霖看著爸爸想念已經離開的阿公，對著空氣說話，有感而發寫下的歌曲，鼓勵大家愛要及時說出口。他透露在錄音時，一度因為陷入歌曲的情緒中而落淚，錄到一半就衝出錄音室，跑去洗臉讓自己冷靜下來，直說：「這首歌從錄製完到現在也有一段時間，但是我每次聽到還是會很感動，會莫名的想哭。」在演出現場也呼應歌曲告白主題，特別設立告白專區，讓歌迷寫下心中想要告白的話語，柏霖也在現場抽出歌迷的留言，透過他來幫忙告白，不要讓想說的話藏在心裡，也是很安全的人與人的連結。

▲柏霖舉辦巡演，邀來白安擔任演唱會嘉賓。（圖／索尼音樂提供）
▲柏霖（右）推出單曲《來不及的告白》獻給歌迷。（圖／索尼音樂提供）

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