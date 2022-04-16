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小米米粉節「安可場」懶人包！4/18開賣、10點搶現金券

▲ 小米米粉節將於4/18再推安可場，包含手機和生活家電通通在折扣行列內。(資料照片，圖／官方提供)
▲ 小米米粉節將於4/18再推安可場，包含手機和生活家電通通在折扣行列內。(資料照片，圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-16 14:28:52

小米日前才結束米粉節活動，很快地又再來一波「安可場」，將於4/18 10:00~4/22 23:59舉辦，且活動期間每天10:00限量發放現金券，每個小米帳號每天僅限領取1張，同時還有新品開賣、手機優惠、智慧家電折扣等，整理這次好康優惠如下，快速掌握想入手的商品。

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優惠券

  • 4/18~4/22每天早上10點限量發送，發送100、200、600、1000、1300、2000、4000不同面額，每個小米帳號每天僅限領取1張，但每張券有不適用商品的和滿額折抵限制，使用前要看仔細。
4/18新品開賣

  • Redmi Note 11 Pro+ 5G手機，售價11999元加送Redmi手環Pro
  • 20W智慧延長線快充版，售價695元，兩個原價1390元，組合價1190元
  • 水離子吹風機H500 原價1395元，特價1295元
▲20W智慧延長線快充版。(圖／官方提供)
▲20W智慧延長線快充版，4/18米粉安可場開賣，兩個原價1390元，組合價1190元。(圖／官方提供)
積分換現金券

  • 積分 500：可兌換 300 元現金券，滿 1000元可折抵
  • 積分 800：可兌換 600 元現金券，滿 2000元可折抵
  • 積分 1000：可兌換 88 折折價券，手機、平板及新品不適用
  • 另可用200積分兌換Watch S1 Active 、buds 3T Pro 降噪藍牙耳機。
手機優惠

  • Xiaomi 11T Pro 5G 原價17999元，特價16499元
  • Xiaomi 11T 5G 原價13999元，特價11499元
  • Redmi Note 10 Pro原價8499元，特價6999元
  • Redmi Note 10 5G原價6999元，特價5999元
  • POCO M4 Pro 5G 6GB+128GB 原價6999元，特價6390元
多件組合優惠

  • 米家自動感應洗手機 單機版（兩個裝）原價590元，組合價490元
  • 小衛洗手液 9瓶裝 原價645元，組合價555元
  • 米家LED智慧燈泡 白光版 3入裝 原價735元，組合價635元
  • 小米智慧氣炸鍋3.5L+米家調理機＋米家電子鍋mini 原價4385元，組合價3685元
顯示器優惠

  • 小米智慧顯示器 65 型 原價20999元，券後價17999元
  • 小米智慧顯示器 P1 55 型 原價17999元，券後價14199元
  • 小米智慧顯示器 P1 50 型 原價15999元，券後價11699元
清潔家電

  • Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版 原價14995元，券後價11695元
  • 小米掃拖機器人 2 原價7495元，券後價5895元
  • Xiaomi 無線吸塵器 G11 原價8495元，券後價7895元
  • 米家無線吸塵器 G9 原價5495元，券後價4295元
  • Xiaomi 空氣循環淨化器 原價11995元，券後價8995元
穿戴商品

  • 小米手錶 運動版 原價3295元，券後價2495元
  • Redmi 手錶 2 Lite 原價1595元，券後價1395元
  • Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機 原價1595元，券後價1195元
生活家電

  • 米家電磁爐 原價1795元，券後價1595元
  • 小米智慧氣炸鍋 3.5L 原價1995元，券後價1695元
  • 米家直流變頻電風扇 1X 原價1945元，券後價1395元
  • 米家無線吸塵器 mini  原價1095元，券後價945元

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