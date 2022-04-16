不只星巴克買1送1！ foodpanda拼了：路易莎、Cama買1送1
咖啡優惠除了星巴克、超商之外，外送平台foodpanda也積極參戰！即日起到4/28，於 foodpanda 訂購路易莎、Cama、85°C、Flash Coffee 指定咖啡，輸入專屬優惠碼，即享美式咖啡、拿鐵等買一送一優惠。
星巴克將在6/3前的每周五推出「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，主打活動日當天10-14時，購買2杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯就由星巴克招待，每人最多買2送2，飲料限當場一次領取。優惠品項有美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡和氮氣冷萃咖啡，共5種黑咖啡系列飲品。
外送平台foodpanda看中這股黑色商機，一口氣聯合多間知名連鎖咖啡店提供外送優惠，活動於即日起開始到4/28。
- 路易莎訂購「莊園級美式」輸入優惠碼【Louisa】享買一送一優惠。
- Cama 訂購「經典黑咖啡」輸入優惠碼【CAMA】享買一送一優惠。
- 85°C 訂購「招牌咖啡」輸入優惠碼【85C】享買一送一優惠。
- Flash Coffee 訂購「經典拿鐵」輸入優惠碼【FLASH】享買一送一優惠。