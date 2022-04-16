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宜蘭+39！喜宴群聚案延燒　林姿妙：即日起啟動居家照護

▲宜蘭喜宴群聚案延燒，縣長林姿妙宣布即日起啟動居家照護。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭喜宴群聚案延燒，縣長林姿妙宣布即日起啟動居家照護。（圖／宜蘭縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 16:18:352022-04-16 16:39:05

中央流行疫情指揮中心今(16)日，公布國內新增1,351例COVID-19確定病例，分別為1,199例本土個案，及152例境外移入，其中宜蘭縣新增39例本土個案，有8例為昨天(15日)已公布個案，對此，宜蘭縣長林姿妙於記者會上宣布，宜蘭縣即日起，啟動確診個案居家照護專案，而主要照護的對象，為65歲以下無症狀或輕症、且沒有懷孕或洗腎的確診者，並同住的未確診者為主，相關規定將依據中央公布的指引。

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▲宜蘭喜宴群聚案延燒，縣長林姿妙宣布即日起啟動居家照護。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭喜宴群聚案延燒，縣長林姿妙宣布即日起啟動居家照護。（圖／宜蘭縣政府提供）
林姿妙指出，目前喜宴群聚案仍持續延燒，16日新增2例確診個案，共累計40人染疫。林姿妙表示，已指示衛生局於16日到17日，在陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院，下午2時到6時加開篩檢站服務，呼籲本月9日曾參加喜宴的民眾，儘快接受篩檢，更強調持續做好自我健康管理，載好口罩、勤洗手，嚴陣以待齊心阻斷疫病傳播。

▲宜蘭喜宴群聚案延燒，縣長林姿妙宣布即日起啟動居家照護。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭喜宴群聚案延燒，縣長林姿妙宣布即日起啟動居家照護。（圖／宜蘭縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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