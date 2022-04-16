高雄今足跡曝　南北移動、夜唱多

高雄今（16）日新增58例本土確診案例，居隔期間陰轉陽有17例、密切接觸者32例、外縣市旅遊史6例，複驗中1例、疫調中2例，高雄也在今日公布五大張的確診者足跡，其中南北移動，夜唱的足跡多。
確診者足跡包括苓雅區享溫馨KTV建國店、泰晶典養生館、高雄大遠百威秀影城、麻吉視聽歌唱店、大苑子高雄自強店、苓雅市場；鼓山區享溫馨KTV巨蛋店、神采飛揚KTV、萬豪酒店、教父牛排、十兄弟綠豆湯、新百齡排骨大王瑞豐店、6元肉圓；三民區進金電器行、好樂迪KTV建工店、小叮噹早餐、後站酒館咖啡、克里姆晨食。
還有左營區莒光市場、哈囉市場、和牛涮高雄博愛店、Hi椿萱小館、您好台灣鹹酥雞、瑞豐夜市、自由黃昏市場、柶築晚酌的店、7-11文自門市；楠梓區右昌元帥府；高鐵左營到台北0120車次、0108車次、台北到左營0145車次、0137車次、0165車次、0645車次、左營到板橋0810車次、板橋到左營0645車次、台北到台南1321車次；美濃區無極天龍宮皇帝廟。
以及鳳山區蛋餅控勝利店、懂吃健康餐廚五甲店、鳳農市場、大八卦釣蝦場；新興區冰茶馬克自立店、H木華輕食午晚餐、觀心園養生餐廳；小港區淨園農場；前金區李科永紀念圖書館、藏壽司高雄漢神本館店、World Gym高雄中華店；大樹區東照山關帝廟；和欣客運台北到中正技擊館。