最正經理孟潔脫了！浴室獻濕身秀　穿丁字褲逼近走光邊緣

樂天桃猿啦啦隊員孟潔因錄製《全明星運動會》，擔任藍隊經理受到矚目，被封為「最正經理」，她和同團的「回眸女神」菲菲（李恩菲）罕見推出雙人寫真書《bestie閨蜜》，分別代表日系甜美仙女和韓系高挑個性女孩，讓讀者能一次珍藏兩種風格，寫真書甫推出開賣即秒殺，兩人今（16）日舉辦簽書會，大方透露寫真書尺度破表，隨時可能走光！





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▲樂天啦啦隊員助陣菲菲（左五）與孟潔（左四）的簽書會。（圖／記者朱永強攝,2022.04.16）

▲啦啦隊員孟潔（前排左）與菲菲（前排右）舉辦簽書會，現場粉絲眾多。（圖／記者朱永強攝,2022.04.16）

孟潔說，有別於以往風格，這次寫真書尺度滿大的，有一個浴室裡的場景，算是「第一次濕身」，即使做好防護措施，但布料超少的丁字褲，光用手遮住重點部位，稍微移動就可能曝光，必須克服內心膽怯，拍攝時現場清場，只留下攝影師跟助理，還好男助理很紳士，拍攝過程都把頭轉向別的地方，算是還滿特別的經驗。





兩人在球場上都屬於可愛清新派，第一次有突破性嘗試，對彼此表現頗為驚豔，感覺在對方身上看到球場以外的另一面，妙的是她們拍攝前沒有特意瘦身，前一天深夜2點還去逛夜市吃消夜、嗑地瓜球，還好當時正值球季，平常都有大量運動量，身材依舊纖細勻稱，入鏡時都是美美的。





▲孟潔寫真書展現大尺度的性感路線。（圖／尖端出版提供）

▲孟潔擔任《全明星運動會》藍隊經理，知名度暴增。（圖／尖端出版提供）

▲孟潔表示這次寫真書是拍攝最大尺度。（圖／尖端出版提供）

平常沒穿丁字褲習慣的孟潔，偏愛自己露出蜜桃臀的一組寫真，雖然感覺很害羞，但看到拍攝成果非常驚豔，感覺像看到另外一個自己。菲菲也喜歡成熟類型的美照，她年僅25歲，連比基尼、內衣照都沒拍過，沒想到初次拍寫真書就挑戰大尺度，知名攝影師為她拍出類似雜誌封面的形象風格，粉絲都表態很喜歡，讓她很放心。





首次以雙人寫真書呈現，兩人笑說這本書有200多頁，「是史上最厚、最有誠意的寫真書」，非常物超所值，啦啦隊的好夥伴們及家人都到簽書會表達支持，菲菲透露，「我媽看完這本，說妹妹你很棒，很支持我，我們是健康的性感，只要不要太OVER，媽媽可以接受，她很喜歡也收藏了書」。





▲菲菲以前沒拍過內衣照，這次寫真書是一大突破。（圖／尖端出版提供）

▲菲菲透露媽媽很支持自己健康裸露性感。（圖／尖端出版提供）