具俊曄被小S貼背磨蹭 大陸網友狂讚：汪小菲要氣炸了
大S（徐熙媛）老公DJ KOO具俊曄今（16日）凌晨1點在Ai Nightclub表演DJ秀，小S（徐熙娣）和老公許雅鈞到場支持姊夫，小S不僅上台和具俊曄尬舞，兩人還互相擁抱，關係相當緊密，對比和前姊夫撕破臉，可說是天壤之別，大陸網友被小S逗樂，直說：「汪小菲要氣炸了！」
小S凌晨12點前就和許雅鈞坐在包廂等候，已經喝得微醺的她，忍不住先跳起舞來，等到具俊曄上台，用中文喊小姨子的名字：「歡迎徐熙娣！」小S嗨到最高點，在她新歌《九九乘法表》樂音中對姊夫貼身熱舞，更隨重拍節奏高舉雙手甩頭、原地狂跳，兩人不時咬耳朵對話，最後小S給具俊曄一個大擁抱，並向對方比讚，才先行下台。
「具俊曄夜店首秀」的關鍵字今在微博熱搜文娛榜霸榜一整天，大陸網友紛紛評論：「小S真的姊姊愛誰她愛誰，絕世好妹妹」、「小S太愛姊姊了」、「小S真的對姊夫們和兄弟一樣」、「S去氣氛組一定是小隊長」、「太可愛了」、「對姊夫們的銜接很自然」！
小S先前在節目上分享大S（徐熙媛）與具俊曄再續前緣的過程，以及對姊姊再婚的喜悅，惹惱汪小菲，連發3則文開撕前小姨子，問她「有完没完？」、「別欺人太甚」，如今高調捧新姊夫的場，大陸網友不忘揶揄，「不把汪小菲放在眼裡？」、「汪小菲哭暈在廁所裡」，還有人要坐等他再次發文開罵。
另有網友分析，小S是喜歡熱鬧的人，但汪小菲是商業界的，不太能給小S帶來娛樂圈的資源或活動，且小S和姊姊早在年輕時就結識具俊曄，有一定的交情，小S和哪一任姊夫比較合拍，答案已經很明顯。（編輯：楊穎軒）