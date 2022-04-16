原子少年來了！電影預告片規格開場　DD52學姐台下暴動

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而首集邀請到DD52學姐們來為原子少年應援加油，冠軍團G.O.F出場表演星際導師坤達在ENERGY時代的經典曲目，讓舞台首度出現女版《放手》，既帥氣又性感，現場少年們大開眼界！而人氣團學姐Pinkfun表演既性感又可愛版本的《波斯貓》，Ending Pose的超萌定格，讓原唱導師Ella忍不住上台尬舞，「傳統貓不上台教訓一下性感小野貓怎麼可以！」而性格女團H.U.R表演重新編曲的《Turn Up》舞台版，特別創作的新版饒舌詞，更讓原作原唱NICKTHEREAL周湯豪大為感動，「她們的表現真的很好」！
不讓登台學姐們搶走風采，為了奪得導師們的分數及學姐按下喜歡鈕，原子少年們第一個賽制-行星初現，就是要靠各自星球特質的主題曲，來呈現出每團的實力！率先上台、特質是鄰家男孩的地球，清新、陽光、看似輕鬆的舞台展現，舞力導師田一德卻大讚「這舞蹈難度超高，他們卻笑著跳完真的很厲害！」而走神祕花美魅力的金星，團員在主題曲演出後加碼跳了DD52四團組曲，舞後學姐們全體笑開懷大騷動，一致舉手同意「這個舞姿根本比我們還正」！
原子少年初登場，「行星初現」八團主題曲分上下二集呈現，首集滿滿表演、精彩舞台不可錯過！
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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