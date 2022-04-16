向具俊曄示威！汪小菲曬餐廳排隊影片自誇：生意太火了

新任「國民姐夫」具俊曄今（16）日凌晨在信義區夜店擔任DJ表演，向台灣粉絲們問候，現場擠滿爭睹他風采的粉絲們，除了小姨子小S到場力挺，還有人拿著大S的書籍捧場，表態支持這對新婚夫婦，現場氣氛嗨翻，大陸網友笑說「汪小菲可能要氣死了」，結果汪小菲傍晚在抖音趕緊秀出「麻六記」餐廳顧客大排長龍的影片，猛誇「太火了」，不讓輿論一面倒向新姐夫。





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▲具俊燁化身DJ KOO表演，在信義區夜店相當受歡迎。（圖／Ai Nightclub提供）

▲小S為具俊燁站台，掀起全場最高潮。（圖／Ai Nightclub提供）

而在具俊曄帶來動感的一夜狂歡後，《NOWnews今日新聞》紀錄他擔任DJ的帥氣影片，已經在中國網路論壇瘋傳，尤其是小S高喊姐夫的畫面深植人心，讓大陸網友風向變了，開始對具俊曄讚譽有加，指他會唱會跳有實力，又沒有花邊新聞，新舊姐夫比一比，難怪大S會傾心於他。





而大汪戀去年破局後，汪小菲全力投入經營餐廳，短時間就展店18家，擴店速度驚人，不過因疫情關係，影響餐廳生意，媽媽張蘭就在直播時吐苦水，指每家店每月開銷約100萬元人民幣，每天睜眼就要想著1,800萬元人民幣支出，麻六記最近關了4家店，虧損200萬元人民幣，儘管如此，汪小菲依舊沒有裁員，還幫被隔離的員工張羅民生物資，是個非常認真、負責的老闆。





▲汪小菲到餐廳視巡，po出背後都是餐廳客人的影片。（圖／翻攝汪小菲抖音）

向來報喜不報憂的汪小菲，沒有提過關店的訊息，在具俊曄風潮反撲大陸後，趕緊跳出來炫耀餐廳生意興盛，他貼出北京大悅城店家門口前大排長龍的影片，許多顧客排隊等待候位，汪小菲邊走邊說，「這生意太火了、太好了」，特意要讓外界看到他努力經營生意的付出，絕對不輸給具俊曄。



