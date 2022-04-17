睽違2年終返鄉！大馬唱作新人上機前「朝聖阿妹」

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兼具創作、唱功實力的他在異鄉打拚後為自己星途創出一番不錯的成績；儘管在台發展逐漸順遂，但因受這三年全球疫情影響，讓他整整兩年無法回家跟家人團圓，隨著全世界逐漸開放國境，蔡明仁趁著馬來西亞4/1全面開放疫情限制，決定買機票回家看家人，他表示：「好久沒有上網買機票，連在鍵盤key資料手都在發抖！」一直都持續注意國際情勢的他原本想在今年農曆年前回家，但因為工作關係讓計畫耽擱，加上台灣跟大馬兩地相關防疫隔離規定一直都在滾動式調整，最後才決定在四月中返鄉，他表示：「現在入境馬來西亞如果檢測陰性，就可以直接回家免隔離。但回到台灣還是要隔離十天。」
好久沒返鄉的蔡明仁對於這次返鄉特別期待，提早兩個禮拜準備行李的他除了買機票、打包外，更把出入境所有相關資料包括PCR檢測、入境健康聲明備齊，「整個人有點像是全副武裝上戰場的狀態！」除此之外，他最重義的工作之一，就是把自己的愛狗找好「愛心旅館」，他笑說：「剛好有個朋友家裡也養狗，願意短暫收留Friday（狗狗），我也怕太想牠，出發前每天都帶牠出去玩、跟牠聊天說話，還跟牠說：「爸爸會快去快回！」為了怕太思念愛狗，把狗狗當家人蔡明仁還打算每天視訊，可說愛狗心切。而打滿三劑疫苗的蔡明仁更自費去大醫院辦了數位版的新冠病毒健康證明，也就是俗稱的「疫苗護照」，他表示：「這個非常重要，現在如果要出國都要準備這個，出入海關都會看。」為了返鄉各項防疫措施做好作滿的他在上飛機前幾天更是行程滿檔，除了打點好出國前事宜，跟與同門師姐弟 壞特?te、Ponzii劉亮延聚餐，上飛機前一晚還跟他們一起去看了天后阿妹的演唱會，他笑說：「真的是把時間利用到最後一刻！很感謝師姐壞特?te，拜她之賜讓我有機會看到阿妹演唱會，在演唱會上看到天后的舞台魅力，也順道作功課，謝謝師姐送我一個難忘的返鄉禮物！」
值得一提的是，許久搭機的蔡明仁為了怕臨時出狀況，特別提早四小時到機場，結果沒想到因為目前還是鮮少有人搭機出國，讓機場仍是空蕩蕩一片，他更透露從辦登機到進海關、作完檢驗一下子就做完，而且機上人數更是寥寥無幾，他表示：「到了機場同時參雜了興奮和沮喪的心情，因為搭機前看到機場的商店都關門了，希望機場可以趕快回到原本蓬勃的樣貌。」儘管搭機的人沒有很多，但他仍口罩全程戴好戴滿，原本打算坐飛機五小時全程不喝水用餐的他突然肚子餓，索性點了一份印度咖哩飯來吃，他表示：「吃著吃著就突如其來的鼻酸，眼睛有點泛淚。有種回家剩下最後一里路了的感覺，我覺得這將是我人生永遠無法忘記的一刻。還有在飛機準備降落時氣壓變化的關係導致我頭部產生劇烈頭疼，眼睛無法張開，頭疼了快半個小時。當時心裡想著怎麼這次回家的路都是難關重重啊。」
這幾天回到馬來西亞的他感受到隨著大馬邊境開放而當地「與疫苗共存」的生活狀態，儘管出外還是要強制戴口罩，但生活作息也漸漸回復正常，他透露前幾天回到家後，家人就帶他出外用餐，還一起去打羽毛球，他也找時間跟久沒見面的朋友相聚，他說：「感覺生活漸漸恢復正常步調。」思念大馬當地食物的他一下機就直衝最想念的肉骨茶餐廳，他笑說：「吃到的那一刻，眼淚都快要掉下來！家鄉味還是難忘啊！」這次趁著回家鄉馬來西亞，蔡明仁除了跟家人朋友敘舊外，也安排了三天工作為自己的新專輯做一些當地唱片宣傳通告，前陣子入圍新加坡金曲獎最佳新人的他表示：「剛好有一些通告邀約，想說很久沒有到吉隆坡做宣傳，剛好趁這次機會拜訪一下媒體單位。希望家鄉粉絲也能喜歡我的作品。」蔡明仁這次將短暫在大馬停留兩周多時間，計畫將在四月底、五月初回台灣，5/22將與師姐壞特?te參加《出來面對》音樂節的他笑說：「回台灣要隔離十天，這十天要好好在隔離的地方實行減肥計畫，不然怕屆時上台表演會變得太腫。」（編輯：楊穎軒）