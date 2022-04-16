T1／胡瓏貿回歸！海神大勝獵鷹　成本季首支20勝球隊

高雄全家海神職業籃球隊4月16日「HARBOR CITY上山下海挺海神主題週」，高雄全家海神隊團隊送出33助攻，9人有得分紀錄，共4人得分上雙，終場100：81擊敗臺南台鋼獵鷹笑納近期四連勝，成為聯盟首支20勝球隊，距離例行賽封王僅一步之遙。





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