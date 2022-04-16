T1／胡瓏貿回歸！海神大勝獵鷹　成本季首支20勝球隊

高雄全家海神職業籃球隊4月16日「HARBOR CITY上山下海挺海神主題週」，高雄全家海神隊團隊送出33助攻，9人有得分紀錄，共4人得分上雙，終場100：81擊敗臺南台鋼獵鷹笑納近期四連勝，成為聯盟首支20勝球隊，距離例行賽封王僅一步之遙。
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「胡瓏貿的領導能力、可動性並擁有禁區內外多樣進攻能力，是球隊拚戰季後賽攻防兩端不可或缺的角色。」喬伊斯表示，今天是場硬仗，台南也在拚季後賽門票，于煥亞跟林任鴻的三分球幫助球隊跳出乾旱，贏得比賽。
還在找感覺的胡瓏貿，小試身手獲8分、5籃板，談到球隊例行賽封王聽牌，胡瓏貿說：「 當時回台就是希望把自己的職業精神帶回來，贏下每一場比賽。我們本季戰績很好，努力算是有所回報。只要球隊贏球，個人表現是其次。
高雄全家海神隊庫薩斯全隊最佳，攻下23分、8籃板，布銳克曼15分、13助攻、6籃板，霍爾13分、6籃板、3助攻，1火鍋。
頭號射手于煥亞今日三分球12投5中，高達4成17，攻下15分、7助攻、4籃板，「開賽都保持很高專注度，開賽一路領先到打完，板凳也做出很大的貢獻，會保持一樣的打法，繼續努力。」
高雄全家海神隊16、17日隊史元年主場例行賽最終戰，邀請高雄在地學校玉山盃全國青棒錦標賽參賽學校高苑工商、三民高中及普門高中棒球隊，與神隊友一起「上山下海挺海神」，此外雄校聯三民家商爵舞社、道明中學熱舞社同學帶來青春洋溢的應援表演，讓現場氣氛嗨到最高點。