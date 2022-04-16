T1／丁聖儒5三分20分！臺中葳格太陽主場逆轉勝中信特攻
臺中葳格太陽今天（16日）在主場迎戰新北中信特攻，再度克服開賽熱機較慢的老毛病，靠著當家洋將桑尼（Sani Sakakini）全場25分13籃板5助攻，以及塔克（Anthony Tucker）14分10助攻9籃板的準大三元，成功在下半場逆轉戰局，最終以109比99搶下這場季後賽前哨戰的勝利。
「第1節就像我們預想的，對手會打得很積極，無論攻防的能量都很強，讓我們比較跟不上。」太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後說：「但我們第2節開始慢慢找到進攻節奏，雖然一度落後到雙位數，還是能按照自己的防守與外線將比分追回。」
太陽第3節靠著塔克與丁聖儒的外線上演逆轉秀，卡米諾斯表示：「第4節我們則展現了如何控制比賽的時機，最後的攻防、爭搶籃板，都是贏球關鍵，這場勝利對我們很重要，因為是擊敗聯盟前3名的隊伍。」
丁聖儒全場三分球6投5中、拿下全隊次高20分，獲得隊長陳靖寰的稱讚。陳靖寰說：「丁丁很不像一個新秀的表現，很多時候在關鍵時刻跳出來，幫助球隊穩住領先優勢。」陳靖寰也提到，這場就像是季後賽前哨戰，對手的侵略性很強，不斷給挑戰，很開心能頂下壓力。
丁聖儒也說到主場開賽熱機慢的問題，「這是我們一直以來在主場常遇到的困難，第1節比較慢熱，要到第2、3節才進入狀況，這將是我們之後要進入季後賽要調整的目標。」