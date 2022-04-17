炎亞綸遇蜜蜂狂尖叫　吳映潔霸氣喊「我保護你」

TVBS、台視週六實境節目《來吧！營業中》，試營運狀況漸入佳境，吳映潔的甜點香蕉巧克力泡芙備受讚美，網友留言刷一片好評，客人的肯定替「老屋」的員工們打了一劑強心針，越來越有信心。開店前為了準備菜單食材，庹宗康、炎亞綸、吳映潔前往養蜂場，採集最新鮮的蜂蜜，面對群起亂飛的蜜蜂，炎亞綸嚇到一直往外面站，反而是現場唯一的女生吳映潔，竟然男友力爆棚，對炎亞綸說：「我保護你！」





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▲庹宗康聽到客人對餐點評價，表示相當開心。（圖／TVBS提供）

《來吧！營業中》播出以來收視率屢創新高，精彩的內容更衝上Netflix台灣排行榜第二名，堪稱「台綜之光」。本週第5集邀到大師級嘉賓，有美食大師胡天蘭、荒謬大師沈玉琳，另外還有微笑殺手潘君侖來用餐。經歷前兩次試營運練習之後，「老屋」的設備越來越完善，成員的默契也越來越好，大家並肩合作，讓營運逐漸步上軌道，胡天蘭臨走前還提醒庹宗康：「小心主廚被別人挖角。」





▲鬼鬼直率的超ㄎㄧㄤ行為，創下《來吧！營業中》收視新高。（圖／TVBS提供）

此外，本集也特別邀請到金鐘獎男配角得主Darren邱凱偉，來幫大家改造「網美牆」，原來，Darren是澳洲墨爾本皇家理工大學平面設計學系的高材生，也曾和楊銘威合作演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。憑著兩人在戲劇中的好交情，楊銘威說服邱凱偉留下來幫忙，而邱凱偉笑說：「誰叫我把他（楊銘威）的金鐘獎拿走，只好答應他了。」《來吧！營業中》每週六晚間8點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、10點於台視頻道播出。



