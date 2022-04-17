清晨最低溫13.2度！明鋒面掠過 迎風面北部東部轉濕降雨
中央氣象局表示，今（17）日天氣持續受東北季風影響，清晨最低溫在台中市大甲13.2度，北部及東北部天氣低溫約17、18度、高溫約22、23度，其他地區低溫19、20度，竹苗花東高溫約24、25度，中南部高溫約26至29度，體感較舒適溫暖；基隆北海岸、馬祖、東半部地區(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有長浪發生，今晨宜蘭(蘇澳)及台東持續觀測到2米左右的浪高，籲請民眾多加留意。
氣象局指出，今、明兩天持續受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼；今晨中部以北、東半部地區及澎湖有局部短暫雨，白天起各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。
而在下週天氣，明起至週二水氣有增多趨勢，迎風面降雨區域擴大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也會增多；下週三（20日）起東北季風減弱，早晚天氣仍稍涼，北部及東北部氣溫將逐日回升；北部及東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，接著下週四至下週六（21日至23日）南風再起，白天氣溫明顯回升；各地大多為多雲，東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。（編輯：林莞茜）