具俊曄發文謝小S！甜喊小姨子最棒　被誇「有愛一家人」

「國民姐夫」具俊曄16日凌晨在夜店Ai Nightclub獻出人夫DJ首秀，長達65分鐘超夯舞曲，炒熱現場氣氛，也讓外界體會到了大S的快樂，原來52歲的具俊曄寶刀未老，且刮掉鬍子帥氣加倍，他今（17）日凌晨發文感謝粉絲前來，還用韓文特別向小姨子小S致謝，「Thank you for coming yesterday！！！！特別是來支持我的小姨子！最棒了！」並標記了小S，給了她3個讚！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄化身DJ KOO表演，在信義區夜店相當受歡迎。（圖／Ai Nightclub提供）

▲小S為具俊曄站台，掀起全場最高潮。（圖／Ai Nightclub提供）

具俊曄此行為婚前談好的合作，也是睽違3年再度來台表演，由於他和大S閃婚後，演出格外受矚目，一度因夜店有確診足跡延後日期，老婆大S必須照顧一雙兒女，未能共襄盛舉，小S和許雅鈞夫婦則現身力挺，送上溫暖擁抱，讓外界都能感受一家人濃濃的愛，網友在具俊曄發文紛紛留言，「看到你跟小S擁抱互動那段，真的很感動」、「小S真的是最好的小姨子超有愛，超給力！」、「看得出來小S很愛姐夫」。





由於大S對情事相當低調，讓復出螢光幕的小S被推到火線上，代為回答家人婚事，也因此被前姐夫汪小菲直接在微博上開嗆「藥吃多了」，因此取消新專輯發片活動，加上疫情嚴峻，染疫風險極高，一度猶豫是否出席，最後小S扛住眾多壓力，認為「家人應該要互挺」，決定現身夜店公開支持姐夫，全程口罩戴好戴滿，跟著音樂跳完全場，給了具俊曄表演100分評價，可說是有情有義。



