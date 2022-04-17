17年來第3次！4大行星連成一線 4/19前「這時段」抬頭看
熱愛天文的民眾最近可不能錯過這難得一見的景觀！台北市立天文館指出，從今（17）日到下週二（4/19）這幾天，大約清晨4時到日出前，土星、火星、金星與木星這4顆最亮的行星，將在東方天空會聚在約30度範圍內，不僅排成一直線，而且各星相距約略都在10度左右，這樣的機會不常出現，連國際太空站都來湊一腳，堪稱今年行星景觀最美的一幕，且用肉眼就可觀測。
天文館指出，由於行星的軌道都在黃道附近，所以常會發生行星會聚，今年4月便有多起此類天象，不過因行星軌道各異，在天空中運行速度亦不同，多顆行星會聚在一定範圍內且等距排列的機會可遇而不可求！若連續觀察則不難發現，四顆行星中又以金星移動最快，以每天大約1度的速度向東移動。
這4顆行星在拂曉時為東方天空最亮的星，非常容易辨認。由右上而左下依序為土星、火星、金星及木星。其中又以金星最亮約-4.2等，木星為次約-2.1等，土星、火星皆較1等星稍亮。
此外，在4月19日清晨4時47分至48分間，還有閃耀著-1.3等光芒的國際太空站，在曦微中由南而東緩緩穿越各星，與金星最接近時相距不到10角分，大約僅是滿月的1/3，讓靜態星空充滿動態美，是一次不可錯過的天空饗宴！
此後各星雖仍約略排成一直線，但間距逐漸拉開，彼此間隔也疏密有別，不再整齊有致。
4個以上的行星連成一條直線並不常發生，但實際上海王星也在其中，所以嚴格說起來應該是五顆行星排成直線，只不過用肉眼比較難看見。而這次的天象還只是開胃菜，6月時水星也將加入，屆時肉眼可見的「五星」皆在同一直線上，這也是自2005年來的第3次，發生於2005年、2016年、2020年，不過水星較為接近太陽而不易觀看。