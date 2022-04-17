最兇國文老師狠嗆徐小可玻璃心！勸誡2種人別碰政治

女星徐小可轉型直播主，以妝容恐怖的分身「漂亮」深夜開講，卻踩到疫苗話題的地雷，狠批衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」，結果遭到網友出征，趕緊出面落淚道歉，有「最兇國文老師」封號的F奶網紅Q塔（Queenta），今（17）日凌晨以昔日政治網紅的過來人身分提醒她，有兩種人不要碰政治，「一是不懂裝懂；二是玻璃心」。





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▲徐小可以「漂亮」分身大罵陳時中練肖話。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

她在臉書表示，曾經發表政治言論，遭到韓粉圍剿，甚至人身攻擊，卻沒有出來哭哭啼啼裝可憐，委屈訴說「難道不能說實話嗎？」因為每個人都各有立場，不管支持與否，反對者也是說出他們內心認為的實話。她提醒徐小可若想碰觸政治話題就要先做功課，且要有那個強心臟承受批評，「不要出來講完再出來哭自己『沒有政治色彩』、『台灣沒有言論自由』」。





▲網紅Q塔曾因發表言論被韓粉出征。（圖／翻攝Q塔FB）

▲網紅Q塔認為兩種人不適合當政治網紅。（圖／翻攝Q塔FB）

▲網紅Q塔狠嗆徐小可想靠畫醜妝賺流量。（圖／翻攝Q塔FB）

▲網紅Q塔曾出示小黃卡，表示打了疫苗。（圖／翻攝Q塔FB）

Q塔認為，不同觀點本來就可接受公評，徐小可要能接受反對的聲音，否則回去當好藝人，散播歡樂散播愛就好。她直言說，「不懂裝懂和玻璃心的人，就不要碰政治」，更狠嗆徐小可：「你以為政治網紅這麼好當喔？出來畫個醜妝嗆人就能賺流量喔？」





而「焦糖哥哥」陳嘉行則跳出來為演藝圈前輩說話，指徐小可跟阿Ben是有趣、善良、好相處的人，只是沒有花太多時間做功課，只接受同溫層特定的資訊來源，出於父母關心子女的心情，才會藉直播說出想法，他們有批評陳時中的言論自由，自然也要有接受輿論批評。



