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56歲女星罹口腔癌！揭痛苦化療過程　崩潰「被判了死刑」

▲張咪揭抗癌過程，一度認為自己時日無多。（圖／翻攝張咪微博）
▲張咪揭抗癌過程，一度認為自己時日無多。（圖／翻攝張咪微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-04-17 10:47:36

56歲的大陸女歌手張咪，有著令人稱羨的好身材，因為保養得宜，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡，人氣頗高，讓她有許多粉絲追隨，她在2019年時診斷出口腔癌晚期，努力治療的她近來公開抗癌過程，她透露一度崩潰：「我被判了死刑。」

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張咪在微博上貼出抗癌歷程的影片，她提到之所以會把自己最狼狽、最難看的樣子袒露給大家，是希望透過自己的經歷，給癌症病友鼓勵。影片中張咪娓娓道來，第一個知道她罹癌的是經紀人，得知噩耗兩個人一起崩潰哭泣，但她很快振作，「覺得我不可以這樣，我必須要為我的親人負責，樂觀的去看這件事情，我要為愛我的人活著。」所以選擇漫漫化療之路。

▲張咪揭抗癌過程。（圖／翻攝張咪微博）
▲張咪揭抗癌過程。（圖／翻攝張咪微博）
但沒想到，張咪的癌細胞擴散面積很大，「導致我呼吸困難、不能張嘴，無法進食、也失去了講話的能力、耳鳴，面部肌肉舌頭下額骨、牙齒，整個口腔都被癌細胞侵襲，還轉移到了淋巴。」化療的副作用也一一出現在她身上，頭暈、嘔吐，臉、脖子上的皮膚脫落，就連嘴裡都是潰瘍，喝水都要先在嘴裡塗上麻醉藥，白血球、血小板下降，頭髮掉光、臉腫到不行，看著面目全非的自己，她一度崩潰，「我被判了死刑，我為自己設計葬禮，選了我最愛的紅裙，還選了一張我最喜歡的照片。」

▲張咪揭抗癌過程。（圖／翻攝張咪微博）
▲張咪透露痛苦化療過程，幸好後來戰勝病魔。（圖／翻攝張咪微博）
幸運的是，張咪靠意志力戰勝病魔，不僅已經出院，生活也回到了正軌，雖然罹癌的後遺症是嘴巴只能張開一指，也因為臉部肌肉受損，導致不能自然微笑，但她心存感激，感恩自己仍舊活著，也還能繼續唱歌從事演藝工作。

▲張咪揭抗癌過程。（圖／翻攝張咪微博）
▲56歲的張咪罹癌的後遺症是嘴巴只能開一指。（圖／翻攝張咪微博）

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