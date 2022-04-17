新台幣周貶逾2角！匯銀：若台股跌勢不止恐易貶難升

新台幣兌美元在貶破29元後，雖然盤中曾重回「28字頭」，但在美債殖利率攀高，國際美元強勢，促使外資在台股擴大賣超及匯出，新台幣兌美元4日15日重貶1.14角，收在29.118元，周線也連4貶，1周下來重貶2.12角，貶幅0.73%。展望後勢，匯銀人士認為，目前看來中長期新台幣貶勢已形成，若台股跌勢止不住，新台幣兌美元易貶難升。
新台幣兌美元4月11日收盤貶破了29元，市場擔心「29字頭」恐成新常態，加重國內通膨壓力，雖然中央銀行總裁楊金龍面對立委質詢時表示，貶值只是暫時的，還說新台幣不會成為亞洲最弱貨幣，新台兌美元確實也出現反彈，盤中曾回到「28字頭」，但都收盤還是無法站回「28字頭」，4月15日周五單日更重貶1.14角，收在29.118元，較前一周五（4月8日）28.906元貶值了2.12角，周貶幅0.73%。
展望後勢，匯銀人士指出，新台幣短線是有超貶情況，因此本應稍微釋放一些壓力，在台股反彈時也跟著拉回至「28字頭」，但整個新台幣走勢仍會跟著台股走勢而定，若台股跌、外資賣超，新台幣就會偏貶。
匯銀人士認為，中長期來看，目前新台幣貶勢已形成，會比較趨貶，當然，除跟著台股走，俄烏戰事看來短期也難平熄，主導戰事的多方包括俄羅斯、烏克蘭，還有美國等都是主戰派，沒有要和談跡象，即便有條件也很嚴苛，看起來戰事還會持續很久。
由於俄烏戰事對台股不好，也會動搖外資持股信心，台股跌勢若止不住，新台幣易貶難升，加上美國聯準會（Fed）官員持續放「鷹」，加速資金回流美元，只是新台幣匯率已貶破29元整數大關，近期可能區間稍作整理，但短線偏弱格局則難以改變。