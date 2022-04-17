不用急著加油！中油汽、柴油明起各降0.2元及0.3元
台灣中油公司宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。
台灣中油表示，本周油價受中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情急遽升溫等因素影響，導致油價下跌。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌0.09美元，新台幣兌美元匯率貶值0.246元，國內油價依公式計算漲幅為0.61%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲2.3元及3.5元。
不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家包括日、韓、港、星，台灣中油汽、柴油各吸收1.7元及3.0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。也因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元及0.3元。
台灣中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.5元及3.8元均由台灣中油吸收，累計2022年至3月底止，台灣中油共吸收約46.9億元。