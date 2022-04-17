混血辣模控性騷擾挨罵蹭熱度 崩潰淚訴委屈「很害怕」
日本演藝圈近來醜聞連環爆，前有名導榊英雄遭指控性侵4位女星，後有導演園子溫被爆潛規則多名女星，因此掀起「#Me Too」運動，混血名模水原希子近來也站出來，自爆有被言語性騷擾的經驗，沒想到卻反遭網友罵「蹭熱度」，讓她開直播時聲淚俱下。
水原希子開直播時，起出有好幾分鐘沒說話，只是不斷地擦拭淚水，好不容易平復情緒，她才委屈開口，提到自己一直很關注性騷擾的議題，多次為此發聲卻因為自己有一半的韓國血統被攻擊，她聲淚俱下表示，一直以來都受到無端的批評，讓她越來越不敢發表意見，就怕自己所說的話被扭曲，「我知道會被放大，但還是會受傷，我很害怕。」網友看到心疼不已，紛紛留言打氣。
水原希子曾透露試鏡拍攝過程中，聽到許多類似性騷擾的話語，「對方可能無意識說出這些話，卻在我心中留下難以抹滅的遺憾。」她近來也在日媒《週刊文春》撰文踢爆，好友與一名年長的男演員拍攝親密戲時，男方不願貼膠帶，對戲時對方果然出現生理反應，女方只能在不情願的狀況下完成拍攝。
※【NOWnews 今日新聞
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