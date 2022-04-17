牌照稅倒數！百位超跑大戶也刷卡繳稅　最高可賺回饋10萬

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若是小資族需要分期付款減輕壓力，兆豐銀行也提供不限金額也能享有6期0利率、12期4.5%優惠利率。如果是透過台灣Pay綁定兆豐信用卡掃碼繳稅，每筆還能再賺50元刷卡金回饋，每人每稅別最高可獲100元，等於幫家人繳稅也能賺回饋。
根據兆豐銀行統計，今年開徵以來已經有百位超跑大戶上門，選擇以兆豐信用卡繳納稅款，依據排氣量接近4000cc推斷，包括藍寶堅尼、保時捷或法拉利等車主，牌照稅單筆都需要繳到2萬8220元。此外，今年兆豐卡也出現單筆繳納11萬7千元的車主，若以勞斯萊斯為例，等於是要價超過2千萬元的雙門GT跑車，顯見除了小資族，越來越多大戶也開始選擇以信用卡代替現金繳稅。
Money101總經理朱本傑也建議，雖然針對汽機車牌照稅推出優惠方案的銀行不多，但善用信用卡結帳日，可以確保現金流無慮，減輕近期的支出負擔，另外政府因應便民繳稅，提供行動支付方式，民眾繳費前可評估綁定行動支付享回饋。
過往，多數的信用卡繳納牌照稅並無回饋，權益皆說明繳納稅費無法計算現金回饋、哩程或是加油金等回饋，不過，現在越來越多信用卡綁定行動支付享繳稅回饋，像是玉山銀行今年綁定悠遊付繳納牌照稅，享有0.2%的現金回饋；永豐銀行的信用卡，單筆金額每滿500元送1豐點；花旗銀行的紅利點數悠遊卡，每30元可累積紅點數一點；台新銀行的街口聯名卡，綁定街口App繳稅，最高享有6%回饋。
除了用信用卡繳牌照稅外，現在也可以使用行動支付繳牌照稅，除了國家隊台灣Pay 及LINE Pay（一卡通 Money ）全國各縣市稅捐皆適用以外，其他的行動支付都有限定適用縣市。今年台灣Pay一樣推出繳稅回饋刷卡金及抽獎優惠，指定銀行信用卡、金融卡綁定台灣Pay享有50元刷卡金或等值紅利點數；而悠遊付則是直接給最高9%的現金回饋券，是目前回饋最高的行動支付活動。
值得注意的是，政府為鼓勵民眾使用低污染機動車輛，扶持國內電動車相關產業，並建構永續發展環境，針對電動汽車及首度納入的12.1HP或12.3PS馬力以上的電動機車，在2025年12月31日止，可享免使用牌照稅的優惠，包括美國品牌Tesla的Model S、Model X，都在免徵使用牌照稅的範圍內。另外有幾個狀況可以無需繳納使用牌照稅，遺失、報廢、天災或是停駛 4 種狀況可減免繳納牌照稅。
朱本傑也提醒，民眾再繳交牌照稅前，除了信用卡或綁定行動支付回饋外，不妨可留意是否符合以上免繳或減免繳納族群，省下一筆支出費用。