巫苡萱遇控制狂渣男！早餐忘加番茄醬　慘遭囚禁暴力相向

樂天桃猿隊的啦啦隊正妹巫苡萱，目前與男友REX穩定交往，過往情路卻不太順遂，她在《小明星大跟班》節目裡自爆曾遇過多位渣男，有一任甚至是將她囚禁在家的恐怖情人，還有相戀1年才發現對方根本已有未婚妻，卻把她蒙在鼓裡，種種離奇遭遇，連吳宗憲都虧他是「傻女人」！





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▲REX（左）去年認愛巫苡萱。（圖／REX IG）

▲巫苡萱是樂天桃猿的啦啦隊成員。（圖／翻攝巫苡萱FB）

▲巫苡萱有火辣的好身材。（圖／翻攝巫苡萱FB）

▲巫苡萱不吝於展示好身材。（圖／翻攝巫苡萱FB）

巫苡萱透露遇過2任悲慘戀情，第一個男友交往過程原本態度溫柔，之後卻變成恐怖控制狂，兩人曾合開咖啡廳，對方當時因為她買早餐忘記加番茄醬，就把她鎖在辦公室，甚至不顧巫爸爸上門來找，欺騙他巫苡萱經痛不能露臉，也威脅她不能張揚，「他恐嚇我說『要是敢怎樣就動手打妳』，我就跟我爸說今天真的不舒服，不好意思沒辦法招呼。」對方後來還暴力相向。





後來又有一任男友，幾乎沒有缺點，熱戀1年後感覺是能結婚的對象，對方卻總是用「我爸媽比較傳統，如果沒有走到要結婚，可以先不用見面」當理由，不讓巫苡萱去拜訪他爸媽，足足隱瞞了1年以後，她才知道該男友早就有論及婚嫁的未婚妻。





▲巫苡萱在樂天桃猿隊擔任啦啦隊員。（圖／翻攝巫苡萱FB）

▲巫苡萱是綜藝節目的常客。（圖／翻攝巫苡萱FB）

東方命理師在節目裡預測她命格常遇見性格剛烈的人，容易擦槍走火吵架，最好能減少跟男友發生衝突的機會，星座專家安格斯則提醒她雖跟男友感情雖穩定，下半年可能出現新桃花，必須要對自己好一點，在現有男友跟新歡之間做出抉擇。



